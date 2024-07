Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Weil er betrunken mit einem E-Scooter unterwegs war und dabei am Dienstagmorgen von der Polizei kontrolliert wurde, muss ein 37-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Der Mann war am Bahnhofplatz auf dem Gehweg unterwegs und transportierte dabei alkoholische Getränke. Als ihm der Träger mit Bierflaschen zu Boden fiel, wurde er von den Beamten kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch beim 37-Jährigen fest. Weil eine Messung rund 1,7 Promille anzeigte, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kressbronn

Nach Auffahrunfall geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montagabend gegen 21 Uhr einem vorausfahrenden Nissan aufgefahren und hat im Anschluss das Weite gesucht. Der Nissan-Lenker fuhr von der Bundesstraße 31 kommend nach links in Richtung Kressbronn. Kurz nach der Einmündung kollidierte der Unbekannte wuchtig mit dem Nissan-Heck, verursachte dabei rund 4.000 Euro Sachschaden und setzte seine Fahrt auf die B 31 in Richtung Lindau einfach fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallverursacher soll mit einem silberfarbenen Kleinwagen mit Dornbirner Zulassung (mutmaßlich Peugeot) unterwegs gewesen sein. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Markdorf

Sonnenbrillen gestohlen

Nach einem Diebstahl, der sich bereits vergangenen Donnerstag in einem Brillengeschäft in der Hauptstraße ereignet hat, ermittelt der Polizeiposten Markdorf. Zwei tatverdächtige Männer betraten das Geschäft um kurz nach 13.30 Uhr. Während einer der Männer die Angestellten ablenkte, entwendete sein mutmaßlicher Komplize vier hochpreisige Sonnenbrillen. Die Verdächtigen werden als etwa 55 bis 65 Jahre alt beschrieben. Einer hatte gräuliche mittellange Haare, einen dickeren Bauch und trug ein schwarzes Kurzarmhemd sowie eine schwarze Hose. Sein Begleiter hatte hellbraune/graumelierte Haare und war mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Dreiviertelhose bekleidet. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Vandalen beschmieren Pilgerstein - Zeugen gesucht

Nachdem unbekannte Vandalen zwischen Freitagabend und Samstagvormittag einen Pilgerstein beschmiert haben, der am Jakobsweg zwischen Markdorf und Möggenweiler aufgestellt ist, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der in aufwändiger Arbeit in einen Pilgerstein umgearbeitete alte Grabstein ist unterhalb einer Bank mit Sicht über Markdorf aufgestellt und wurde erst am Wochenende offiziell eingeweiht. Durch die grüne Sprühfarbe entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Markdorf

Nach Parkrempler geflüchtet

Auf etwa 700 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 8.30 Uhr und 8.40 Uhr bei einem Parkrempler im Parkhaus in der Biberacherhofstraße an einem VW Passat angerichtet hat. Weil der Unfallverursacher im Anschluss das Weite suchte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun der Polizeiposten Markdorf wegen Verkehrsunfallflucht und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Deggenhausertal

Traktorbrand

Zu einem brennenden Traktor auf einem Feld bei Unterhomberg rückten Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr am Montagabend aus. Gegen 17.30 Uhr war der Brand der landwirtschaftlichen Maschine gemeldet worden, der Eigentümer konnte die Flammen weitestgehend selbständig bändigen, die Wehrleute löschten den Traktor vollständig ab. Die Ursache sowie die Höhe des Sachschadens sind aktuell nicht bekannt.

Uhldingen-Mühlhofen

Frau geschlagen und beleidigt - Zeugen gesucht

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einer Hundehalterin am Montagabend gegen 22 Uhr auf dem Radweg in der Meersburger Straße in Unteruhldingen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Eine 53-jährige Frau war mit ihrem angeleinten Hund unterwegs und soll den mit zügiger Geschwindigkeit entgegenkommenden Radfahrer zur Vorsicht aufgefordert haben. Dadurch entwickelte sich ein kurzes Wortgefecht, woraufhin der unbekannte Zweiradfahrer der 53-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben soll und unter der Aussprache einer Beleidigung flüchtete. Den Mann beschreibt sie als etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und zwischen 185 und 190cm groß. Er hatte helle Haut, blonde Haare und blau-graue Augen. Er trug keinen Bart, sprach Hochdeutsch und war mit einem weißen T-Shirt und mutmaßlich einer Jeanshose bekleidet. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Hagnau

Geldbeutel aus Auto gestohlen

Unbekannte Diebe haben sich am Dienstagmorgen zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr an mehreren Autos in Hagnau zu schaffen gemacht. Bei mehreren Fahrzeugen betätigten sie die Türgriffe. In der Hauptstraße öffneten die Täter einen offenbar unverschlossen abgestellten Wagen, nahmen unter anderem einen Geldbeutel aus dem Fahrzeuginneren und stahlen das Bargeld daraus. Eine Zeugin beobachtet die Tat gegen 4.45 Uhr und nahm geistesgegenwärtig ein Video der verdächtigen Geschehnisse auf, sodass sich nun ein Tatverdacht gegen vier aktuell noch unbekannte Jugendliche richtet. Eine Person trug einen weißen Trainingsanzug. Ein weiterer Verdächtiger trug ein schwarzes T-Shirt und weiße Schuhe. Ein dritter Mann fiel durch seine rote Hose auf, er hatte zudem ein weißes T-Shirt an. Der vierte Verdächtige hatte eine lange Hose an und trug ein dunkles T-Shirt. Die Männer werden als unter 18 Jahre alt geschätzt und sprachen in ausländischer Sprache miteinander. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um weitere Hinweise.

