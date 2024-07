PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung des Landratsamts Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 30.07.24

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unfallflucht Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr einen Fiat angefahren, der auf dem Parkplatz in der Östlichen Uferstraße abgestellt war. Nach dem Parkrempler, bei dem linksseitig am Heck Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand, suchte der Verursacher das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise etwaiger ...

