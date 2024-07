Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Mann entblößt sich

Wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg, nachdem sich am Sonntagnachmittag ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 22-Jährigen im Bereich Martinsberg entblößt haben soll. Gegen 17 Uhr traf die Frau bei einem Spaziergang auf den Unbekannten, der als etwa 175cm groß und circa 40 Jahre alt sowie mit braunen, krausen Haaren, Dreitagebart und leichtem Bauchansatz beschrieben wird. Zur Tatzeit dürfte er eine blau/graue Arbeitshose und ein blau/graues T-Shirt getragen haben. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Sachschaden von insgesamt rund 16.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße an der Kreuzung Steinenbergstraße ereignet hat. Ein 44 Jahre alter VW-Fahrer wollte aus Richtung Bahnhof kommend an der Kreuzung nach links in Richtung Innenstadt abbiegen, als er erkannte, dass die Straße aufgrund einer Veranstaltung gesperrt ist. Der 44-Jährige entscheid sich daraufhin, nach links in die Steinenbergstraße abzubiegen und übersah dabei einen Motorradfahrer, der sich bereits rechts neben ihm befand. Der 63-jährige Zweiradfahrer und seine Sozia stürzten bei der Kollision, beide zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um die beschädigte BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Leutkirch / A 96

Autofahrer prallt in Leitplanke - Zweiter Autofahrer überschlägt sich

Auf insgesamt etwa 11.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein 56-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West angerichtet hat. Offensichtlich bei Starkregen kam der BMW-Fahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelleitplanke. Den Unfall meldete der Verursacher erst mehrere Stunden später, nachdem der Schaden bereits durch eine Streckenkontrolle festgestellt worden war. Gegen den Unfallfahrer, der glücklicherweise unverletzt blieb, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Auch für einen zweiten BMW-Fahrer endete die Fahrt mit einem Verkehrsunfall. Am Sonntagmorgen kurz nach 7 Uhr verlor er zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd die Kontrolle und fuhr auf einen Audi auf. In der Folge geriet er ins Schleudern und überschlug sich an einer Böschung. Der Wagen blieb auf dem Fahrzeugdach liegen, der 20 Jahre alte Fahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der BMW-Fahrer am Steuer kurzzeitig eingenickt sein. Der Sachschaden beim zweiten Unfall wird ebenfalls auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ravensburg

Altkleidercontainer in Flammen

Zu einem brennenden Altkleidercontainer sind am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr die Feuerwehr und die Polizei zum Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Schmalegger Straße ausgerückt. Während die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatte, konnte die Polizei unmittelbar ersten Zeugenhinweisen zu den möglichen Verursachern nachgehen. Offensichtlich hatten ein 14-Jähriger und zwei Kinder im Bereich des Containers Watte gefunden und diese angezündet. Gegen den Teenager wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, die Eltern der Betreffenden wurden entsprechend unterrichtet.

Ravensburg

Unter Drogen am Steuer

Zu Fuß musste ein 33-Jahre alter Autofahrer nach einer Polizeikontrolle am Sonntagabend in der Frauenstraße weitergehen. Weil der Fahrer bei einer polizeilichen Routinekontrolle Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel zeigte und ein Drogenvortest positiv verlief, musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus musste der 33-Jährige bei den Beamten mehrere hundert Euro zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Untersuchung der Blutprobe bestätigten, winkt ihm neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

Wangen im Allgäu

Motorradfahrer bei Überholmanöver leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug ein Motorradfahrer bei einem Überholmanöver am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hiltensweiler und Primisweiler davon. Der 21-Jährige wollte einen Nissan überholen und übersah dabei, dass dieser nach einer Gaststätte nach links abbiegen wollte. Die Maschine prallte in das Heck des Nissan, der Zweiradfahrer stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den jungen Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell