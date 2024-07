Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Neufra

Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Landstraße zwischen Neufra und Freudenweiler. Nachdem eine 20-Jährige mit ihrem Seat mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf das Bankett fuhr, geriet das Fahrzeug außer Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die junge Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand bei dem Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Krauchenwies

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Am Sonntag gegen 11.15 Uhr kam es auf der Landstraße bei Krauchenwies zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Rulfinger Straße von Hausen herkommend, als er am Kreuzungsbereich mit der L 286 die Vorfahrt eines 53-jährigen Mazda-Fahrers missachtete, der in Fahrtrichtung Krauchenwies unterwegs war. Hierbei kam es trotz einer starken Bremsung des 53-Jährigen zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf knapp 10.000 Euro belaufen.

Meßkirch

Platzverweis nach Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Sonntag gegen 22 Uhr in Rohrdorf, nachdem sich ein Nachbar über eine Ruhestörung beschwert hatte. Ein deutlich alkoholisierter 52-Jähriger telefonierte vor seinem eigenen Haus so laut, dass sich der Nachbar in seiner nächtlichen Ruhe gestört fühlte. Als dieser den Ruhestörer daraufhin konfrontierte, kam es zum Streit. Den konnten jedoch auch die hinzugekommenen Nachbarn nicht schlichten. Infolgedessen beleidigte der 52-Jährige alle Anwesenden und wurde teils handgreiflich. Nachdem die Polizeibeamten eintrafen, verwiesen sie den Mann vom Platz, woraufhin sein Sohn ihn abholte und mit nach Hause nahm. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Bingen

Motorradfahrer wird über Motorhaube geschleudert

Am Samstag kam es gegen 11.30 Uhr auf der Straße zwischen Hochberg und Egelfingen zu einem Verkehrsunfall. Als ein 82-jähriger Autofahrer nach links auf die Straße abbog, übersah er hierbei einen 25-jährigen, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser versuchte noch, eine Kollision durch Ausweichen nach links zu vermeiden, was ihm allerdings nicht rechtzeitig gelang. Der 25-Jährige wurde bei dem Aufprall über die Motorhaube des Autos geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Mittels eines Rettungshubschraubers wurde er daraufhin mit schweren Verletzungen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Illmensee

Führerschein weg nach Trunkenheitsfahrt

Seinen Führerschein abgeben musste ein 52-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 21 Uhr. Bei einer verdachtsunabhängigen Überprüfung zeigte der Pkw-Lenker Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 1,2 Promille. Daraufhin musste er in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizeibeamten noch vor Ort.

