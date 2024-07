Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Illmensee

Nach der Arbeit Werkzeug gestohlen

Gastarbeiter einer Energiegewinnungsanlage in Illmensee versuchten am Samstag auf dem Heimweg diverse Gerätschaften mitgehen zu lassen und wurden dabei durch die Polizei gestellt. Dabei teilte der Betreiber der Energiegewinnungsanlage dem Polizeiposten Pfullendorf mit, dass seine Gastarbeiter aus Osteuropa vermutlich unter anderem Flexscheiben, Bohrer, Feilen, Kettensägenketten und Schleifscheiben entwendet haben. Zum Zeitpunkt der Mitteilung machten sich die Diebe bereits mit ihrem Fahrzeug auf den Nachhauseweg. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg das Fahrzeug stoppen und kontrollieren. Bei einer Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten diverses Diebesgut und behielten dieses zunächst ein. Nach der Bezahlung einer empfindlichen Summe als Sicherheitsleistung konnte der 47-jährige Dieb seine Heimfahrt nach Osteuropa fortsetzen.

Bad Saulgau

Brand einer Gartenlaube führt zu Großaufgebot der Feuerwehr

Aus ungeklärter Ursache geriet am Sonntag gegen 00.50 Uhr in Bad Saulgau Hochberg eine Gartenlaube in Brand, wodurch ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstand. Dabei stand die Gartenlaube einer Schrebergartenanlage im Riedweg bereits in Vollbrand als die ersten Rettungskräfte eintrafen. Die Flammen beschädigten auch eine danebenstehende Lagerhalle bevor die Feuerwehr die Flammen mit einem Großaufgebot von über 60 Wehrmännern zurückdrängen konnte. Während die Gartenlaube vollständig abbrannte, wurde an der Lagerhalle ein Schaden von circa 5.000 Euro verursacht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Über die Brandursache kann bislang nur im völlig ungewissen spekuliert werden, weshalb die Ermittler des Polizeirevier Bad Saulgau zunächst die Ermittlungen in Bezug auf eine möglicherweise fahrlässige Brandstiftung aufgenommen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell