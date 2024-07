Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Verfolgungsfahrt

Eine halsbrecherische Verfolgungsfahrt über 25 km lieferte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:00 Uhr, ein 27-jähriger Audifahrer als er im Seelhausweg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Hierbei missachtete er das Anhaltesignal der Polizei und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt in die Bleiche. Trotz eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht fuhr der Tatverdächtige unbeirrt über Adrazhofen in Richtung Legau und von dort nach Lautrach, wo er schlussendlich mit seinem Fahrzeug in einer Sackgasse anhalten musste. Im Anschluss stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug aus und stellte sich der Polizei. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Dies dürfte auch der Grund für seine Flucht gewesen sein. An der Verfolgungsfahrt waren insgesamt 8 Polizeifahrzeuge aus Bayern / Baden-Württemberg und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Trunkenheit im Straßenverkehr vor Gericht verantworten. Des Weiteren wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell