PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch

Autofahrerin nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt

Bei einem Sturz am Donnerstag gegen 10.30 Uhr im Kreisverkehr Greuther Straße / Friedrichshafener Straße hat sich ein 50 Jahre alter Motorroller-Fahrer verletzt. Eine 53-jährige VW-Lenkerin fuhr in den Kreisverkehr ein, übersah den Zweiradfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Um eine Kollision zu verhindern bremste der Mann stark ab und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungsdienst brachte den 50-Jährigen zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Roller entstand Sachschaden.

Kressbronn

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr einen vor einem Kreditinstitut in der Hauptstraße geparkten Ford gestreift und danach das Weite gesucht. Bei dem mutmaßlichen Parkmanöver entstand am Pkw Lackschaden an Kotflügel und Radkasten vorne links. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Hinweise etwaiger Zeugen der Verkehrsunfallflucht nehmen die Ermittler der Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Motorradfahrer von Pkw erfasst

Eher leichte Verletzungen hat sich ein 53 Jahre alter Motorradfahrer zugezogen, als er am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr auf der B 467 mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Eine 51 Jahre alte Citroen-Lenkerin wollte von der L 333 kommend nach links auf die Bundesstraße einfahren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Kawasaki-Fahrer. Bei der Kollision kam der 53-Jährige zu Sturz und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Überlingen

Unbekannte Zündler setzen Stroh in Brand

Unbekannte haben am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr auf dem Feldweg zwischen Spetzgart und Hödingen offenbar einen Brand verursacht. Ein Zeuge beobachtete zwei Männer und eine Frau, die augenscheinlich Stroh von einem angrenzenden Feld entnahmen und auf der Straße entzündeten. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Tatverdächtigen die Örtlichkeit bereits verlassen und die Feuerwehr den etwa zwei Quadratmeter großen Heuhaufen bereits gelöscht. Durch den schnellen Eingriff der Wehrleute konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Feld verhindert werden. Die beiden Männer werden als etwa 20 - 30 Jahre alt und rund 180 cm groß beschrieben. Sie trugen helle T-Shirts und dunkle Hosen. Die Frau hatte etwa das gleiche Alter, war deutlich kleiner als ihre Begleiter und hatte schwarze lange Haare. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwoch gegen 11 Uhr im Bereich des ZOB in Überlingen ermittelt die Polizei und sucht weitere Zeugen. Zwei Männer im Alter von 20 und 48 Jahren sollen nach einem zurückliegenden persönlichen Konflikt erneut aneinandergeraten sein, woraufhin es zur gegenseitigen Körperverletzung kam. Bei der polizeilichen Anzeigeaufnahme schilderten die Beteiligten jeweils einen abweichenden Hergang der Auseinandersetzung. Ein unbekannter Zeuge soll beobachtet haben, dass es bereits in einem Bus zur Handgreiflichkeit gekommen war. Dieser Zeuge und weitere Personen, die auf den Konflikt aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Überlingen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Polizei stoppt Bootstransport

Mit mehreren Anzeigen muss ein 24-Jähriger rechnen, der am Donnerstag gegen 14.30 Uhr mit seinem Bootstransport im Bereich der Lippertsreuter Straße von der Polizei gestoppt wurde. Die Polizisten waren auf die augenscheinlich schlecht gesicherte Ladung des Gespanns aufmerksam geworden und gingen der Sache auf den Grund. Dabei stellten die Beamten nicht nur fest, dass die Sicherung des angehängten Segelboots erhebliche Defizite aufwies, sondern dass der 24-Jährige auch nicht im Besitz einer für den Transport erforderlichen Fahrerlaubnis ist und die maximale Anhängelast deutlich überschritten war. Darüber hinaus war unter anderem auch die Hauptuntersuchung des Sportbootanhängers seit etwa 10 Jahren fällig, die lichttechnische Einrichtung mangelhaft und die Bremsvorrichtung nicht korrekt mit dem Pkw verbunden. Weil auch am Boot augenscheinliche Mängel festgestellt wurden, verständigten die Polizisten die Wasserschutzpolizei, die vor einer möglichen Einschiffung mit dem Bootseigner in Kontakt traten. Der 24-Jährige durfte die Fahrt nicht fortsetzen.

Markdorf

Vorfahrt genommen - Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr beim Zusammenstoß zweier Autos in der Hauptstraße. Ein 37 Jahre alter Lkw-Fahrer war auf der Grivitenstraße unterwegs und wollte nach links auf die Hauptstraße einfahren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Seat eines vorfahrtsberechtigten 66-Jährigen. Am Pkw wird der Sachschaden auf rund 15.000 Euro geschätzt, am Lastwagen fällt dieser etwas geringer aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Festgefahren und von Feuerwehr befreit

In eine missliche Lage manövriert und dadurch einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst hat ein 86-jähriger Autofahrer sich und seine 82 Jahre alte Frau am Donnerstagabend. Der offenbar ortsunkundige Tourist war gegen 18.30 Uhr mit seinem Mercedes verbotswidrig auf dem Fahrradweg unterwegs. Als sich der Weg neben dem Schloss Maurach zwischen zwei Gemäuern verengte und der 86-jährige dennoch weiter Gas gab, verkeilte sich der Wagen und blieb stecken. Für die beiden Insassen ging es weder vor noch zurück und ein Aussteigen war ebenfalls nicht mehr möglich. Radfahrer, deren Weg ebenfalls versperrt war, kontaktierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte den Mercedes in einer längeren Rettungsaktion mit einem Seil aus dem schmalen Weg bergen und die beiden Senioren befreien. Anstatt Einsicht über das eigene Fehlverhalten zu zeigen, reagierte der Fahrer ohne jedes Verständnis für den Einsatz. Am Auto entstand durch die offensichtlich eher unüberlegte Routenwahl Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, an den Mauern dürfte sich dieser auf rund 10.000 Euro belaufen. Die Polizisten informierten die Fahrerlaubnisbehörde über das Ereignis und das Verhalten des 86-Jährigen.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch

Auf Bargeld hatten es unbekannte Einbrecher abgesehen, als sie am Freitag gegen 2.30 Uhr in eine Hotelgaststätte im Bereich Birnau-Maurach eingebrochen sind. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Hotels. Dort entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld und suchten das Weite. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

