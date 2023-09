Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/Viersen: Zwei Unfälle mit verletzten Radfahrern

Willich/Viersen (ots)

Unachtsamkeit und Vorfahrtsverstoß beziehungsweise Fahren auf dem Gehweg waren die Ursachen. Am Montag gegen 07.50 waren zwei 14-jährige Jugendliche auf der Bahnstraße in Willich unterwegs. Einer fuhr auf dem Fahrrad, der andere auf einem E-Scooter. Bei dem Versuch, den E-Scooter zu überholen, stürzte der Radfahrer und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der Jugendliche wurde vor Ort ambulant behandelt. In Viersen auf der Dülkener-Straße fuhr gegen 15.00 Uhr ein 27-jähriger Viersener mit seinem Pkw aus einer Hofausfahrt auf die Dülkener Straße. Ein 64-jähriger Viersener war mit seinem Fahrrad verbotswidrig auf dem linken Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Bereich der Einfahrt stießen beide zusammen. Der 64-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. /wg (922)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell