Sigmaringen

Kollision mit Oldtimer fordert hohen Sachschaden

Großes Pech hatte ein 60-jähriger Oldtimer-Fahrer am Donnerstag, als diesem innerhalb kürzester Zeit zwei andere Autofahrer seinem geparkten Auto aufgefahren sind. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer in der Franz-Keller-Straße gelegenen Gaststätte, als gegen 20 Uhr ein 82-jähriger Mazda-Fahrer beim Ausparken mit dem Oldtimer kollidierte. 45 Minuten später fuhr eine 24-jährige Skoda-Fahrerin dem wertvollen Porsche auf. Bei den beiden Unfällen entstand ein Sachschaden von rund 130.000 Euro an dem Oldtimer. An den beiden anderen Fahrzeugen beläuft sich der Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Neufra

Autofahrer übersieht Pedelec-Fahrer

Zu einem Zusammenstoß mit einem Auto und einem Pedelec-Fahrer kam es am Donnerstag gegen 23.15 Uhr in der Straße "Alte Steige". Ein 57-jähriger VW-Fahrer übersah einen 25-jährigen Radfahrer, als er mit seinem Auto nach rechts abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision. Der 25-Jährige wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von knapp 1.000 Euro

Gammertingen

Vandale zündet Tornetze an

Ein unbekannter Vandale hat in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag Tornetze am Minifeld durch Hineinbrennen von Löchern beschädigt. Die Netze waren erst kürzlich neu installiert worden. Der angefallene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Pfullendorf/Bad Saulgau

Autofahrer bei Kontrollen gestoppt

Bei Polizeikontrollen in Pfullendorf und Bad Saulgau am Donnerstagabend mussten drei Personen aufgrund vorherigen Drogenkonsums ihre Fahrt an Ort und Stelle beenden. Nachdem die betroffenen Personen einem Drogentest unterzogen wurden, brachten die Beamten sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde den drei für 24 Stunden Untersagt. Sie müssen nun mit einem Bußgeld und einem empfindlichen Fahrverbot rechnen.

Pfullendorf

Unterwegs mit gefälschtem Führerschein und entstempelten Kennzeichen

Mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Kennzeichenmissbrauchs muss nun ein 21-Jähriger rechnen. Als der junge Mann am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf einer Landstraße von Zollbeamten kontrolliert wurde, konnte er ihnen keinen Führerschein vorlegen. Er besaß lediglich ein Bild einer Fahrerlaubnis auf seinem Mobiltelefon, das Anzeichen einer Totalfälschung aufwies. Wie sich herausstellte, hatte der 21-Jährige bereits öfter Beamten den gefälschten Führerschein auf seinem Smartphone vorgezeigt. Außerdem hatte der Mann bereits entstempelte Kennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht, weswegen nun der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt.

Bad Saulgau

Autofahrer übersehen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bierstetten und Saläcker. Eine 35-jährige Opel-Fahrerin hatte an der Einmündung des Brunnenweges den Mercedes Vito einer von rechts kommenden, 36-jährigen Autofahrerin, vermutlich aufgrund des hohen Maisfeldes, übersehen. Daraufhin kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Beide Fahrerinnen wurden dabei nur leicht verletzt und vor Ort ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 18.000 Euro belaufen.

Krauchenwies

Unfall beim Überholen

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 24-jährigen Taxifahrer, der am Freitagvormittag gegen 8.45 Uhr auf der L 456 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann setzte Zeugenangaben zufolge auf Höhe des Kieswerks trotz Sperrfläche und durchgezogener Mittellinie zum Überholen mehrerer vor ihm fahrender Pkw an. Im gleichen Moment bog der von Ablach kommende 34-jährige Lenker eines Kleintransporters nach rechts in die L 456 in Fahrtrichtung Krauchenwies ein. In der Folge kollidieren beide Fahrzeuge, der Mercedes wurde dadurch abgewiesen und kam in der Böschung zum Stehen. Während der 34-Jährige nach bisherigem Stand unverletzt blieb, zog sich der 24-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die L 456 zeitweilig voll gesperrt werden.

