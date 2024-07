Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalzusammenstoß auf B 12 fordert ein Todesopfer

Isny/Landkreis Ravensburg (ots)

Ein 50 Jahre alter VW-Fahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 14 Uhr auf der B 12 bei Isny ums Leben gekommen. Der 50-Jährige war den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen in Fahrtrichtung Kempten unterwegs. Kurz vor dem Felderhaldetunnel kam er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Fiat Ducato eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 62-Jährigen. Der 50-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen des Unfalls. Seine beiden Mitfahrer wurden verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung, zu der auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters wurde eher leicht verletzt und ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße ist noch bis auf weiteres für die polizeiliche Unfallaufnahme gesperrt, die Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Kißlegg übernommen.

