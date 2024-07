Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße fordert zwei Schwerverletzte und hohen Sachschaden

Kressbronn/Bodenseekreis (ots)

Am Donnerstag gegen 13.50 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 31 zwischen Kressbronn und dem Tunnel Diepoldsberg auf Höhe Kümmertsweiler ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit seinem Vito in Richtung Friedrichshafen unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Fahrzeug frontal in einen entgegenkommenden Sattelzug. Der Unfallverursacher wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus dem Mercedes befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte den schwerstverletzten 38-Jährigen nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik. Der 30 Jahre alte Sattelzug-Lenker erlitt den ersten Erkenntnissen zufolge einen Schock. Auch er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Vito als auch die Zugmaschine des Lastwagens wurden erheblich beschädigt. Sie waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber waren auch Kräfte der örtlichen Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen dauern aktuell noch an, die Bundesstraße ist nach wie vor gesperrt. Trotz der eingerichteten örtlichen Umleitung kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

