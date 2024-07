Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte stehlen Geldbeutel

Den Geldbeutel eines 56-Jährigen haben zwei bislang unbekannte Täter am Mittwoch kurz vor 22 Uhr in der Grafengasse gestohlen. Die beiden Männer tanzten den 56-Jährigen an und entwendeten dabei offenbar die Geldbörse aus der Hosentasche ihres Opfers. Danach trennten sich die beiden Täter und suchten das Weite. Die Geldbörse fand das Opfer wenig später in einem Gebüsch, das Geld befand sich nicht mehr darin. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei das Duo nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen dauern an.

Ravensburg

E-Scooter-Fahrerin in Kreisverkehr übersehen

Leichte Verletzungen hat eine 26-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 20 Uhr in der Schützenstraße erlitten. Ein 21-jähriger Fiat-Fahrer fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein und übersah die Frau mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne. Die 26-Jährige stürzte und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden fiel gering aus.

Ravensburg

Fahrzeuge zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag mindestens zwei Fahrzeuge in der Ebertstraße zerkratzt. Der Unbekannte ritzte mittels eines spitzen Gegenstands mehrere Kratzer in die Pkw. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet weitere Geschädigte sowie Zeugen der Tat, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

Pkw überschlägt sich - Polizei ermittelt

Noch unklar ist der Hergang eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 1.30 Uhr in der Steinacher Straße ereignet hat. Anrufer meldeten der Polizei einen lauten Schlag sowie einen Pkw, der in der Böschung liegt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass sich der VW überschlagen hatte und mindestens zwei Personen damit unterwegs waren, die sich allerdings bereits aus dem Wagen befreit und die Beine in die Hand genommen hatten. Im Laufe der weiteren Abklärungen konnten die Beamten zwei 19-Jährige ermitteln, die mit dem VW unterwegs waren und teils entsprechende Verletzungen aufwiesen. Beide Männer mussten im Krankenhaus Blut abgeben, da zumindest einer der 19-Jährigen erkennbar alkoholisiert war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Fahrereigenschaft dauern an. Der VW wurde indes von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und von der Polizei beschlagnahmt. Die beiden 19-Jährigen müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Aulendorf

Einbrecher in Schrebergartenanlage unterwegs

In einer Schrebergartenanlage im Steinenbacher Weg waren in den frühen Morgenstunden des Donnerstags zwei bislang unbekannte Einbrecher unterwegs. Das Duo brach dabei mehrere Hütten gewaltsam auf. Wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die beiden Täter waren beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife nicht mehr vor Ort und konnten auch bei einer Fahndung durch weitere Streifenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Weitere Geschädigte sowie Personen, die Angaben zu dem Duo machen können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Wangen

Kind prallt in Fahrzeug

Offenbar einen geparkten Hyundai übersehen hat ein 12-jähriger Junge im Südring am Dienstag gegen 16 Uhr. Der Bub, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, prallte in das Heck des Fahrzeugs. Er verletzte sich dabei leicht, eine sofortige medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere hundert Euro beziffert.

Wangen

Diebe entwenden Arbeitsgeräte

Diebesgut im Wert von rund 6.000 Euro haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.07., und Dienstag, 23.07., von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Roggenzell entwendet. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in eine Scheune und stahlen dort eine Stichsäge, eine Fettpresse, eine Flex, eine Motorsäge und einen Schrauber. Die Maschinen sind allesamt akkubetrieben und vom Hersteller "Milwaukee". Die Polizei ermittelt und geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug nutzten. Hinweise zu den Tätern sowie zum Verbleib der Maschinen nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

