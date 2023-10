POL-HI: Farbschmierereien und Vandalismus an Schulen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am Samstag, den 21.10.2023, stiegen Unbekannte während einer Zirkusvorstellung in einen Wohnwagen, der neben dem Zirkuszelt, Vor der Lademühle in Hildesheim, stand, ein und entwendeten eine hohe Bargeldsumme. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr über ein Klappfenster in das Innere des Wohnwagens. Im Anschluss durchwühlten sie die ...

