Friedrichshafen

Mann im Ausnahmezustand

Pfefferspray mussten Polizeibeamte am Mittwochabend gegen einen 19-Jährigen einsetzen, der am gegen 22.30 Uhr im Bereich der Charlottenstraße/Riedleparkstraße Bekannte bedroht hat. Der Mann soll gegenüber seinen 17 und 23 Jahre alten Begleiterinnen aggressiv geworden sein und einer der beiden ins Gesicht geschlagen haben. Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und versuchten, den Streit zu schlichten, woraufhin der Mann offenbar weiter in Rage geriet. Beim Eintreffen der Beamten zeigte er sich uneinsichtig und ließ zunächst nicht von den beiden jungen Frauen ab, weshalb die Polizisten den Reizstoff einsetzten und den 19-Jährigen daraufhin vorläufig festnahmen. Der zunächst von mehreren Beteiligten geäußerte Verdacht, dass der Angreifer ein Messer bei sich hatte, erhärtete sich nicht. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde von den Beamten in eine Fachklinik gebracht. Während der Maßnahmen warf er durchgängig mit beleidigenden und drohenden Worten um sich. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Friedrichshafen

Mit Fahrradkette geschlagen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und einem Heranwachsenden am Mittwoch gegen 20.30 Uhr im Bereich der Uferstraße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine Polizeistreife war auf den Streit aufmerksam geworden und griff ein. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen einer der Jugendlichen im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Fahrradschloss auf den Heranwachsenden eingeschlagen haben, wodurch dieser sich eine Kopfplatzwunde zuzog. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Lastwagenfahrer kommt neben Fahrbahn zum Stehen

Im letzten Moment ausgewichen ist ein Lastwagenfahrer am Mittwoch gegen 12.45 Uhr, als er am Stauende auf der Bundesstraße 31 neu bei der Abfahrt Fischbach nicht mehr abbremsen konnte. Der 48 Jahre alte Sattelzug-Lenker war in Richtung Überlingen unterwegs und hatte vermutlich spät erkannt, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Seinen Angaben zufolge sei ihm zudem eine Trinkflasche unter das Bremspedal gerutscht, weshalb er nicht mehr entscheidend abbremsen konnte und stattdessen nach rechts ausweichen musste. Durch das Manöver verhinderte er einen wuchtigen Aufprall auf den vorausfahrenden Lastwagen, streifte lediglich das Heck, durchbrach in der Folge einen Zaun und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand rund 25.000 Euro Sachschaden.

Kressbronn

Feuerwehr löscht Müllsackbrand in Wohnung

Mutmaßlich unachtsam im Hausmüll entsorgte Teelichter und Zigarettenstummel waren die Ursache für einen Brand am Mittwochabend in einer Wohnung in der Bodanstraße. Gegen 21 Uhr rückte die Feuerwehr zum Mehrparteienhaus aus und löschte den Brand des Müllsacks. Die geistig beeinträchtigte Bewohnerin wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, eine zur Hilfe geeilte Nachbarin klagte über leichte Beschwerden durch die Rauchgase. Beide blieben den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt.

Deggenhausertal

Unfall - Fahrer alkoholisiert

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der K 7781 zwischen Schönemühle und Wattenberg ermittelt die Polizei gegen den 34 Jahre alten Unfallverursacher. Der Mann war Zeugenangaben zufolge mit seinem Sportwagen mehrfach mit hoher Geschwindigkeit auf- und abgefahren und schließlich nach rechts von der Straße abgekommen, wo sich der Pkw unter der Leitplanke verkeilte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beim Eintreffen der Polizisten pustete der 34-Jährige weit über zwei Promille. Seinen Angaben zufolge sei der Unfall bereits einige Zeit zuvor passiert und er habe aus dem Schock heraus in der Zwischenzeit Alkohol getrunken. Er musste in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Sein Auto, an dem Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstand, musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung dauern an.

Markdorf

Reizstoff versprüht - Mehrere Disco-Besucher verletzt

Nachdem mehrere Besucher einer Diskothek am Mittwochabend über Atemwegsbeschwerden, Schwindel und Übelkeit klagten, ermittelt die Polizei gegen einen Tatverdächtigen. Der Jugendliche soll kurz vor Mitternacht Zeugenangaben zufolge in den Räumlichkeiten des Clubs in der Riedheimer Straße Pfefferspray versprüht haben. Bislang sind bei der Polizei 16 Personen bekannt, die durch den Reizstoff in unterschiedlicher Intensität in ihrer Gesundheit beeinträchtigt wurden. Vier Geschädigte wurden in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt. Im Laufe der Ermittlungen am Tatort erhärtete sich der Verdacht gegen einen 17-Jährigen. Die Beamten konnten den alkoholisierten Jugendlichen zuhause antreffen. Er musste eine Blutprobe in einer Klinik abgeben und nun mit einer entsprechenden Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Weitere Zeugen oder Personen, die durch das Versprühen des Pfeffersprays verletzt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden.

