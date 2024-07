Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter zersticht Autoreifen

Ein unbekannter Vandale hat am Dienstag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der Adelheidstraße an einem Pkw zwei Autoreifen zerstochen. Dabei hat er vermutlich mit einem Schraubendreher beide Reifen auf der linken Seite des Fahrzeugs beschädigt. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Friedrichshafen-Flughafen unter Tel. 07541/2074-0 entgegen.

Friedrichshafen

Motorradfahrer übersieht Auto

Nachdem ein 18-jähriger Motorradfahrer einen 24-jährigen VW-Fahrer im Kreisverkehr übersehen hat, kam es am Dienstag gegen 19.45 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der aus Ailingen kommende Motorradfahrer übersah den ordnungsgemäß fahrenden Autofahrer im Kreisverkehr und fuhr diesem in die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Der 18-Jährige wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des Autos erlitten bei der Kollision keine Verletzungen. An dem Motorrad entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Beim VW dürfte sich die Höhe auf etwa 3.000 Euro belaufen, da die Glasscheibe der Beifahrerseite bei dem Zusammenstoß komplett zerstört wurde.

Friedrichshafen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 18 Uhr muss eine 44-Jährige nun mit einer Anzeige rechnen. Die Frau fuhr mit ihrem E-Scooter in der Ailinger Straße an der Zufahrt zu einem Möbelhaus über einen Fußgängerüberweg und touchierte dabei ein Auto. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest bei der Frau einen Wert von knapp über 2 Promille. Nachdem die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde, beschlagnahmte die Polizei den E-Scooter und zeigte die 44-Jährige bei der Staatsanwaltschaft an.

Friedrichshafen

Maler stürzt durch Gerüst

Am Dienstag gegen 16 Uhr ist ein Maler bei Arbeiten an einem Haus im Heckenrosenweg durch ein Gerüst gebrochen und dabei knapp 2,5 Meter tief auf ein Vordach gestürzt. Bei dem Sturz zog sich der 60-Jährige eine Fraktur am Fuß zu und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Ob zuvor alle Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen klären.

Kressbronn am Bodensee

Einbrecher erbeuten Bargeld

Zwei bislang unbekannte Täter sind Dienstagnacht in ein Wohngebäude in der Langenargener Straße eingestiegen. Die beiden unbekannten Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zu dem Haus und durchsuchten die Räume nach Bargeld. Anschließend verließen sie das Gebäude mit Münz- und Scheingeld durch die Eingangstür. Personen, die insbesondere zwischen 3 Uhr und 4 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/93160 beim Polizeiposten Langenargen zu melden.

Überlingen

Flucht auf gestohlenem Roller endet im Wald

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein 17-jähriger Rollerfahrer am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr in der Abigstraße. Der Jugendliche flüchtete beim Anblick des Streifenwagens, missachtete fortlaufend die Anhaltesignale und wollte sich offensichtlich einer Verkehrskontrolle entziehen. Nach einer mehrminütigen Hinterherfahrt beendete der 17-Jährige schließlich in einem Waldstück von sich aus die Flucht. Auf Nachfrage gab er an, dass der Roller kurzgeschlossen und er selbst nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Des Weiteren habe er zuvor Cannabis konsumiert. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus übergaben die Beamten den Jugendlichen in die Obhut von Familienangehörigen. Die weiteren Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Roller vor einigen Wochen in Salem-Neufrach gestohlen wurde. Der Polizeiposten Salem ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung sowie wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Uhldingen-Mühlhofen

Polizeibeamtin verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine 52-jährige Frau, nachdem diese einer Polizeibeamtin mit einem Mobiltelefon aufs Ohr geschlagen und sie dadurch verletzt hat. Die Beamten wollten am Dienstagvormittag eine Beschlagnahmeanordnung für den Führerschein der Frau vollstrecken und wurden an deren Wohnanschrift vorstellig. Nachdem die 52-Jährige von Beginn an die Rechtmäßigkeit der Amtshandlungen und die des deutschen Staats insgesamt infrage stellte, schlug sie im weiteren Verlauf mit ihrem Handy gegen den Kopf der Polizeibeamtin, wodurch diese eine Verletzung am Ohr erlitt und ihren Dienst später abbrechen musste. Die 52-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier Überlingen gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde sie auf freien Fuß entlassen, sie erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell