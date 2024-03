Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ampelverwechslung führt zu Unfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (01.03.2024) ereignete sich in der Amagasaki-Allee ein Verkehrsunfall. Die Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden ist erheblich. Gegen 20.00 Uhr war eine 66-Jährige mit ihrem Auto auf der Amagasaki-Allee unterwegs. Auf Höhe der Blücherstraße ordnete sich die Frau zum Geradeausfahren ein und wartete an der roten Ampel. Als eine Ampel an der Kreuzung auf grün umschaltete, fuhr die Frau los. Allerdings achtete die Frau offenbar auf die Ampel der Rechtsabbieger, wobei vermutlich die Ampel der Geradeausspur immer noch rot zeigte. Dieser Fehler blieb nicht folgenlos. Bereits nach wenigen Metern kam es zum Unfall, als ein 63-jähriger Autofahrer aus der Blücherstraße in die Kreuzung einfuhr und mit dem Auto der 66-Jährigen zusammenstieß. Durch den Unfall wurde die 66-Jährige leicht verletzt. Ebenfalls wurden der 64-Jährige und dessen beiden Mitfahrer (8 und 55 Jahre alt) leicht verletzt. Alle Beteiligten mussten zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Gegen die 66-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

