Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Drohung im Polizeiarrest

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (29.03.2024) bedrohte ein Mann drei seiner Nachbarn in einer Wohnung in der Donauwörther Straße. Er musste in den Polizeiarrest gebracht werden.

Gegen 21.15 Uhr geriet ein 39-Jähriger mit drei Nachbarn eines Mehrfamilienhauses in Streit. Er entfernte sich schließlich mit der Ankündigung, ein Messer zu besorgen. Als er kurze Zeit später in die Wohnung zurückkam und den Anschein vermittelte, nun ein Messer dabei zu haben, alarmierten die Beteiligten die Polizei.

Mehrere Einsatzkräfte fuhren daraufhin in die Donauwörther Straße und nahmen den 39-Jährigen im Mehrfamilienhaus fest. Er war augenscheinlich stark betrunken und verhielt sich aggressiv. Ein Messer konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Auf Grund seines Verhaltens und seines Zustands wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell