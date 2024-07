Ravensburg (ots) - POL-Einsatz: Manövrierunfähiges Motorboot läuft auf Grund - 88079 Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis Göppingen 88079 Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis, Argenmündung Am Montagabend kam es gegen 21:30 Uhr im Bereich der Argenmündung zu einem Seenotfall. Ein mit 8 Personen besetztes Motorboot wollte vom Ultramarinhafen in Richtung Westen in den Gemeindehafen Langenargen fahren. ...

mehr