Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fußgängerin stößt mit radelndem Kind zusammen und begeht Unfallflucht

Nach einem Zusammenstoß mit einem 12-jährigen Radfahrer ist eine unbekannte Fußgängerin am Montagnachmittag in der Meistershofener Straße einfach davongelaufen, obwohl das Kind beim Sturz vom Rad leicht verletzt wurde. Der Junge befuhr den Fuß- und Radweg kurz vor 15 Uhr stadtauswärts, die Fußgängerin lief ihm entgegen. Obwohl er durch Klingeln auf sich aufmerksam machte, habe die Frau offenbar aus Sturheit nicht reagiert. Da ein Bremsen oder Ausweichen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen sei, kollidierte der 12-Jährige mit der Frau und kam zu Fall. Die Frau habe ihn danach lediglich gemaßregelt, sei dann aber ohne weitere Hilfeleistung in Richtung Bodenseecenter davongelaufen. Auch einem Pkw-Lenker, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, gelang es nicht, die Frau zum Stehenbleiben zu bewegen. Sie wird als ca. 60 bis 70 Jahre alt und mit schulterlangen Haaren beschrieben. Zur Unfallzeit trug sie ein pinkes Oberteil und eine braune oder beige Tasche. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch den bislang nicht bekannten Autofahrer, oder Personen, die Hinweise zur Identität der Fußgängerin geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Beim Abbiegen Radfahrer angefahren

Beim Rechtsabbiegen von der Kreuzlinger Straße in eine Grundstückseinfahrt hat eine 48-jährige Pkw-Lenkerin am Montagabend gegen 22 Uhr einen vorrangberechtigten Radfahrer übersehen. Der 68-Jährige prallte mit seinem Fahrrad in die linke Seite des Wagens und stürzte. Hierdurch zog er sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.500 Euro.

Friedrichshafen

Einbruch in Beherbergungsbetrieb

In einen Beherbergungsbetrieb in der Meersburger Straße hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntagnacht und Montagnacht eingebrochen. Der Unbekannte hebelte mehrere Türen und Behältnisse im Objekt auf und entwendete neben Bargeld auch einen Tresor. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die im Ortsbereich Fischbach vor dem oder im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Einbruch in Schule

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen hat ein unbekannter Täter in das Karl-Maybach-Gymnasium eingebrochen. Mit brachialer Gewalt brach der Unbekannte mehrere Türen und eine Vielzahl von Schränken im Schulgebäude auf und durchsuchte diese offenbar nach Bargeld. Der angerichtete Sachschaden, der auf rund 5.000 Euro geschätzt wird, dürfte dabei die gemachte Beute bei Weitem übersteigen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07541/701-0.

Kressbronn

Betrunkener Fahrradfahrer prallt in Pkw

Am späten Montagabend kurz nach 22 Uhr ist Zeugenangaben zufolge ein 37-jähriger Fahrradfahrer in der Heidachstraße mutmaßlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung mit einem parkenden Pkw kollidiert, hat sich überschlagen und ist gestürzt. Nachdem der Mann eine Behandlung durch den Rettungsdienst ablehnte, stellten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem 37-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4,2 Promille. Er musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, wo bei einer Untersuchung keine weiteren Verletzungen festgestellt wurden. Der Mann gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Überlingen

Zwei Trunkenheitsfahrten auf einem E-Scooter

Gleich wegen zwei Trunkenheitsfahrten, begangen auf einem E-Scooter, ermittelt das Polizeirevier Überlingen. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am frühen Dienstagmorgen kurz vor 5 Uhr direkt vor dem Polizeirevier einen unzulässigerweise mit zwei Personen besetzten Elektroroller. Dabei stellte sich heraus, dass beide Benutzer unter Alkoholeinwirkung standen. Während der 24-jährige Ausleiher des Gefährts mit einem Wert von knapp über 0,5 Promille noch im Ordnungswidrigkeitenbereich lag und mit einem Bußgeld rechnen muss, wird gegen den 21-jährigen Mitfahrer mit rund 1,9 Promille eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Überlingen

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag kurz nach Mittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Oberriedweg einen geparkten Ford touchiert und dabei beschädigt. Ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Salem

Auf Betrugsmasche hereingefallen

"Papa, ich habe eine neue Handynummer - bitte speichere die ab und kontaktiere mich nur noch darüber." So oder so ähnlich dürfte die SMS gelautet haben, auf die ein 80-Jähriger aus Salem am Sonntag hereingefallen ist. In der Folge bat der vermeintliche Sohn um die Bezahlung zweier Rechnungen, da er angeblich derzeit nicht an sein Online-Banking käme. Eine davon im Wert von rund 1.500 Euro überwies der Senior, bei der zweiten wurde er stutzig und kontaktierte seinen wirklichen Sohn, wodurch der Betrug aufflog. Ob die Bank das Geld noch zurückbuchen kann, ist derzeit unklar. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen Betrugs und weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich auf diese weit verbreitete Betrugsmasche hin. Wenn Sie eine derartige Nachricht erhalten, setzen Sie sich stets umgehend mit ihren Verwandten über die bisherigen Kommunikationswege in Verbindung, bevor sie auf den Text reagieren oder sogar etwaigen Forderungen nachkommen. Prüfen Sie so, ob diese die Nachricht tatsächlich veranlasst haben oder ob es sich um einen Betrugsversuch handelt. Weitere Infos dazu: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell