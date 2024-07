Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a.k.M.

Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.15 Uhr in der Sigmaringer Straße ereignet hat. Eine 65-jährige Renault-Lenkerin kam aus Richtung Stetten und hielt am Übergang zur Straße "An der Hilb" das Rechtsfahrgebot nicht ein. Auch der entgegenkommende 42-jährige Fahrer eines BMW fuhr seinerseits nicht ganz rechts, sodass die beiden Wagen zusammenstießen. Dabei entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gammertingen

Auto-Fahrerin kollidiert mit stehendem Fahrzeug - schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 67 Jahre alte Seat-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.45 Uhr in der Eichertstraße zugezogen. Die Frau fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf ein Fahrzeug des Bauhofs auf, das zwecks Mäharbeiten am Straßenrand stand. Durch die wuchtige Kollision wurde der Peugeot Movano rund 100 Meter nach vorne geschoben. Dabei wurden mehrere Grundstücksmauern beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen anrückte, befreite die Frau aus dem Seat. Ein Rettungswagen brachte die 67-Jährige in eine Klinik. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Inzigkofen

Geparkten Wagen touchiert - Unfallflucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat das Polizeirevier Sigmaringen aufgenommen, nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Suzuki in der Römerstraße beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte den Wagen hinten links. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen vernahmen zwischen 1 und 2 Uhr einen Schlag und sahen zwei mutmaßlich jugendliche E-Scooter-Fahrer. Ob diese in Zusammenhang mit dem Unfall stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zum Unfall und zu den beiden Jugendlichen nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sauldorf

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ein 15 Jahre alter Piaggio-Fahrer ist am Sonntag gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Bietingen leicht verletzt worden. Der Jugendliche war auf der Straße zwischen Hölzle und Krumbach unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge in einer Kurve der bislang unbekannte Lenker eines weinroten BMW Z4 auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 15-Jährige aus und stürzte. Der Unbekannte hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der männliche Fahrer wird als zwischen 50 und 60 Jahre alt, mit grauen, nach oben gestellten Haaren beschrieben. Der BMW soll SIG-Kennzeichen haben. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Scheiben an Kindergarten beschädigt

Ein unbekannter Täter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes zwei Scheiben des Kindergartens im Eichendorffweg eingeworfen und dadurch beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07581/482-0.

Herbertingen

Kurve geschnitten und Unfall verursacht

Weil er es offenbar eilig hatte, hat der 19-jährige Lenker eines Pedelec am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr in der Friedhofstraße, in Richtung Ulmenstraße fahrend, die Kurve geschnitten und ist dabei mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw kollidiert. Hierdurch stürzte der Radler und verletzte sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.500 Euro.

Ostrach

Nach Kollision mit Lkw schwer verletzt

Schwer verletzt von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste ein 42-jähriger Honda-Fahrer nach einem Verkehrsunfall mit einem Lkw am Montagmittag auf der L 280. Der Mann hatte die K 8272 von Hahnennest in Richtung Waldbeuren befahren und an der Kreuzung mit der L 280 offenbar einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw übersehen. Durch die folgende wuchtige Kollision wurde der Ford noch gegen einen Wegweiser gedrückt. Während der 42-Jährige mit mittelschweren Verletzungen nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb der 48-jährige Lkw-Lenker nach bisherigem Stand unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit war und musste abgeschleppt werden, der Lkw konnte die Fahrt noch fortsetzen. An beiden Fahrzeugen und dem Verkehrsschild entstand ein Gesamtsachschaden von rund 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell