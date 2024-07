Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag kurz nach Mitternacht gekommen, als eine 24-jährige Fahrerin in ihrem Auto über den Kreisverkehr Nollhof fuhr. Augenzeugen zufolge sei die Lenkerin offenbar unachtsam über die Verkehrsinsel gefahren, wobei sich das Fahrzeug anschließend nach einer Ausweichbewegung überschlug und in einem Grünstreifen zum Liegen kam. Laut Aussage der 24-Jährigen sei der Kreisverkehr für sie überraschend gekommen. Anzeichen für eine Verkehrsuntüchtigkeit zeigte sie keine und auch ein Atemalkoholtest verlief negativ. Das Fahrzeug musste daraufhin abgeschleppt werden, nachdem es nicht mehr fahrbereit war. Der daran entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Fahrerin selbst kam glücklicherweise nur mit einem Schrecken und Kopfschmerzen davon.

Schwenningen

Einbruch in Kindertagesstätte

In eine Kindertagesstätte in der Hochstraße hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag eingebrochen. Der Unbekannte hebelte die Eingangstüre auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/104-0.

Ostrach

Fahrzeug touchiert

Zum Zusammenstoß kam es am Sonntag gegen 16.30 Uhr, nachdem ein 36-jähriger BMW-Fahrer auf der L 280 in Fahrtrichtung Bad Saulgau einen 47-jährigen Opel-Fahrer überholen wollte. Da ihm bei dem Überholvorgang ein Fahrzeug entgegenkam, fuhr der BMW-Fahrer wieder zurück auf seine Fahrspur, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Hierbei rammte er den Opel des Vorausfahrenden am Heck. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den 36-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde noch vor Ort einbehalten.

Mengen

Dieb unterwegs

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein unbekannter Dieb eine Geldbörse aus einem in der Uhlandstraße geparkten Auto. Die schwarze Ledergeldbörse lag von außen sichtbar in der Mittelkonsole des vermutlich unverschlossenen Pkw. Rund 250 Euro Bargeld sowie mehrere Karten konnte der Dieb dabei erlangen. Dies ist bereits der dritte bei der Polizei angezeigte Fall in dieser Nacht (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5827370). Personen, die insbesondere zwischen 22 Uhr und 15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegenzulassen und Pkw stets abzuschließen, auch bei kurzfristiger Abwesenheit. Machen Sie es Dieben nicht allzu leicht und bieten Sie keine unnötigen Tatanreize!

Pfullendorf

Vandale zerkratzt Auto

Ein unbekannter Vandale hat in der Nacht zu Sonntag ein in der Sahlenbacher Straße parkendes Auto beschädigt. Er fügte dem Wagen mit einem spitzen Gegenstand Kratzer im Heckbereich und auf der Beifahrerseite zu. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Pfullendorf

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei Personen leicht verletzt wurden, kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr im Seepark. Wohl weil sich ein 60-Jähriger an eine Frau herangemacht haben soll und einem 53-Jährigen das nicht gefiel, verpasste dieser dem Älteren mehrere Schläge mit der Hand auf den Hinterkopf. Als daraufhin ein 39-Jähriger dazwischen ging und den 60-Jährigen schützen wollte, kassierte auch dieser von einem 41-Jährigen mehrere Schläge auf den Kopf, woraufhin er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die Polizei hat gegen die beiden Schläger ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

