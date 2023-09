Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kastellaun/Hunsrück (ots)

Am 26.09.2023 gegen 12:30 Uhr kommt es in Kastellaun in der Bopparder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die Geschädigte beabsichtigte, den Fußgängerüberweg auf Höhe der Raiffeisenbank in Kastellaun zu überqueren. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches die Zeller Straße in Fahrtrichtung Bopparder Straße befuhr, verzögerte unmittelbar vor diesem, um die Fußgängerin passieren zu lassen. Plötzlich beschleunigte der ältere Fahrzeugführer jedoch erneut, sodass es zu einer Kollision mit der Frau kam. Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Fußgängerin erlitt durch den Verkehrsunfall eine Knieprellung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 06761-9210 bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.

