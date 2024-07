Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann schlägt auf Busfahrer ein

Weil ein Busfahrer einem 18-Jährigen den Zutritt in den bereits überfüllten Bus am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr am Busbahnhof Ravensburg verweigerte, geriet der Mann in Rage und schlug zunächst mehrmals mit der Faust gegen den Bus. Als der Busfahrer ihn auf sein Verhalten ansprach, attackierte er den Busfahrer mit der Faust sowie unter Zuhilfenahme eines Gürtels und verletzte diesen leicht im Gesicht. Der Mann versuchte zunächst zu flüchten, konnte aber von einer Polizeistreife in Tatortnähe festgenommen werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Auf Gegenüber eingeschlagen und Bargeld gefordert

Erst nachträglich zeigte ein 31-Jähriger bei der Polizei an, dass er am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Gartenstraße, auf Höhe des Kinos Frauentor, von einem Unbekannten angesprochen und aufgefordert wurde, sein Geld auszuhändigen. Als der Geschädigte entgegnete, dass er kein Geld habe, sei er von dem Tatverdächtigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte genötigt, an einem Bankautomat Bargeld abzuheben. Weil die Geldabhebung scheiterte, soll der Unbekannte erneut auf den Geschädigten eingeschlagen haben, bis dieser schließlich flüchten konnte. Der Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt. Von dem Unbekannten liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war ca. 30 Jahre alt, 175-180 cm groß und schlank, hatte kurze schwarze Haare sowie einen kurz rasierten, schwarzen Bart und trug ein schwarzes T-Shirt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell