Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Tettnang

In Partykeller des Jugendhaus eingebrochen

Bislang unbekannte Täterschaft gelangt in der Zeit von Donnerstag 19.45 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr in den Partykeller des Jugendhauses in der Schulstraße in Tettnang. Vermutlich über ein geöffnetes Außenfenster im Bereich des Fußwegs, von der Grabenstraße kommend, gelangten die Täter ins Gebäude. Mit roher Gewalt und vermutlich unter Einsatz von Brechwerkzeug wurde versucht in weitere Räumlichkeiten einzudringen, was aber nicht gelang. Das Gebäude verlässt die Täterschaft über den genutzten Einstieg. Ob bei der Tatausführung Gegenstände entwendet wurden, konnte bis dato noch nicht abschließend geklärt werden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1.500.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 entgegen.

