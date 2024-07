Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall nach Überholmanöver

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker setzte zu Beginn des zweispurigen Bereichs vom Kreisverkehr Nollhof kommend zum Überholen an. Dabei übersah er offenbar den Ford einer 25-Jährigen sowie den VW eines 46-Jährigen, die sich bereits im Überholvorgang befanden. Um eine Kollision mit dem Unbekannten zu verhindern, leitete der 46-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. Die 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unbekannte, der mit einem hellblauen älteren Kleinwagen unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt indes fort. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei zu melden.

Krauchenwies

Vor Kindern sexuelle Handlungen durchgeführt

Am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr hat ein bislang Unbekannter in einem Fahrzeug in der Sigmaringer Straße sexuelle Handlungen an sich durchgeführt, obwohl Kinder in der Nähe waren. Zwei zehnjährige Mädchen waren mit ihren Fahrrädern an dem parkenden Pkw vorbeigefahren und hatten dabei beobachtet, dass der Mann offenbar unten unbekleidet darin saß. Als die beiden kurze Zeit später nochmals an dem Wagen vorbeifuhren, habe der Mann im Fahrzeuginneren an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Zu einem Kontakt zu den Kindern kam es nicht. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben, er trug zur Tatzeit ein helles T-Shirt und eine Sonnenbrille. Er saß in einem weißen Pkw ähnlich eines VW Caddy oder Skoda Yeti. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelt wegen der exhibitionistischen Handlungen vor Kindern und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten unter Tel. 07571/104-0.

Meßkirch

Autofahrerin gerät in Gegenverkehr und stürzt Hang hinunter

Vier verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 57.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der B 313 ereignet hat. Eine 73-Jährige kam mit ihrem Renault mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme zwischen Engelswies und Meßkirch auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie den VW einer 46-jährigen Entgegenkommenden, drehte sich aufgrund des Aufpralls und schlitterte rückwärts gegen den BMW eines 30-Jährigen, der ebenfalls entgegenkam. Durch die wuchtige Kollision stürzte der Renault einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 73-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 46-Jährige, der 30-Jährige sowie dessen gleichaltrige Beifahrerin wurden jeweils leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Um die stark beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen am Unfallort eingesetzt. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 19.30 Uhr voll gesperrt.

Hettingen

Oldtimer gerät in Brand

Ein Daimler-Benz Oldtimer ist am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Straße "Wiesental" vermutlich nach einem technischen Defekt in Brand geraten. Nachdem der 49-jährige Fahrer auf der B32 merkte, dass sein Motor stockte, fuhr er von der Bundesstraße ab und versuchte nach einem kurzen Halt den Motor wieder zu starten. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand. Der 49-Jährige bemerkte das Feuer und verließ sofort das Fahrzeug. Nachdem zuvor ein Passant die Flammen mit einem Feuerlöscher löschte, kümmerte sich die Feuerwehr nach ihrem Eintreffen weiter um das Auto. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Hettingen

LKW touchiert Haus - Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrer hat am Mittwoch gegen 8.30 Uhr ein Gebäude in der Gammertinger Straße beschädigt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen LKW oder LKW-Anhänger, welcher in einer Kurve das Haus touchierte. Dabei riss das Fahrzeug ein Teilstück der Dachrinne weg und beschädigte einen Teil der Dachverkleidung aus Holz. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Personen die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Ostrach

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung Wilhelmsdorfer Straße und Hohenzollernstraße. Als eine 18-jährige BMW-Fahrerin die Wilhelmsdorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt Ostrach befuhr und an der Kreuzung links in die Hohenzollernstraße einbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden und vorrangberechtigten Fiat eines 28-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 8.000 Euro. Verletzte gab es dabei keine.

Pfullendorf

Missglückter Überholversuch

Nachdem ein 80-jähriger Mitsubishi-Fahrer am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Gartenstraße ein Baustellenfahrzeug überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der 80-Jährige hatte wohl übersehen, dass der Frontlader vor ihm abbiegen wollte, und versuchte aufgrund der verringerten Geschwindigkeit seines Vordermanns einen Überholvorgang. Dieser endete schlussendlich in der Kollision beider Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 7.000 Euro, wobei der Mitsubishi einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt und abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell