Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mehrfach negativ aufgefallen - Anzeigen und Gewahrsam waren die Folge

In der Gewahrsamseinrichtung der Polizei endete der Abend für einen 38-Jährigen, der am Donnerstag mehrfach negativ in Erscheinung getreten ist. Gegen 17.45 Uhr musste die Polizei zum Bahnhofsplatz ausrücken, da er dort in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt war. Neben der Anzeige wegen Körperverletzung leiteten die Polizisten zudem ein Ermittlungsverfahren ein, weil der 38-Jährige trotz eines gerichtlich auferlegten Alkohol- und Drogenverbots über 1,8 Promille intus hatte. Gegen 23 Uhr rief er die Polizisten erneut auf den Plan, als er zwei junge Frauen im Bereich der Uferpromenade belästigte. Dort soll er lautstark herumgeschrien und sich vor seinen Gegenübern entblößt haben. Die Polizisten nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Auf dem Polizeirevier, wo er die weiteren Stunden in der Arrestzelle verbringen musste, beleidigte er die Polizisten fortlaufend, weshalb ihm nun weitere strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Friedrichshafen

Motorradfahrer von Kran erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 61-jähriger Motorroller-Fahrer zugezogen, als er am Donnerstag gegen 12 Uhr von einem ausschwenkenden Kran erfasst wurde. Ein 49 Jahre alter Renault-Fahrer war mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann auf der K 7728 stadteinwärts unterwegs. In einer Rechtskurve löste sich, mutmaßlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung, die Sicherung des geladenen Krans. Dieser schwenkte nach links in den Gegenverkehr aus und traf den entgegenkommenden Zweiradfahrer. Der 61-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Hoher Sachschaden entstand nicht. Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Friedrichshafen

Neubau beschmiert

Unbekannte haben mutmaßlich am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 14 Uhr in der Sandöschstraße die Hauswand eines Neubaus sowie neu gelegte Pflastersteine mit Farbe beschmiert. Der oder die Täter hinterließen mit brauner Farbe diverse Handabdrücke und richteten dabei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Die Polizei ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Kontrolle verweigert

Seine Sturheit, die er am Donnerstagvormittag gegenüber einer Polizeistreife an den Tag legte, hat für einen 82-Jährigen eine Anzeige zur Folge. Der Senior war mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf der L 333 zwischen Bürgermoos und Pfingstweid unterwegs und wurde von den Beamten aufgefordert, zu folgen. Den Weisungen der Polizisten kam er jedoch beharrlich nicht nach und gab der Streifenwagenbesatzung durch Zuruf auch unmissverständlich zu verstehen, dass er nicht anhalten, sondern nach Hause fahren werde. Erst als die Beamten das Polizeifahrzeug vor das Gespann setzten und die Geschwindigkeit reduzierten, konnten sie den 82-Jährigen zum Anhalten bewegen. Warum er den Weisungen der Polizisten nicht nachkommen wollte, ist unbekannt. Den Senior erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Meersburg

Frau fällt auf Liebesschwindler herein

Auf einen Betrüger, der ihr im Internet die große Liebe vorschwindelte, ist eine 55 Jahre alte Frau aus dem Bereich Meersburg hereingefallen. Anfang des Jahres lernte sie das Gegenüber Online kennen, woraufhin sich eine vermeintliche Internet-Beziehung entwickelte. In dieser Zeit unterstützte sie den "Freund" immer wieder finanziell, indem die 55-Jährige Geschenkkarten und sonstige Wertkarten kaufte. Nachdem sie so in der Summe einen hohen fünfstelligen Betrag übermittelt hatte und angab, keine finanzielle Unterstützung mehr leisten zu wollen, brach der Kontakt zur vermeintlich großen Liebe abrupt ab. Auch als die Frau kurze Zeit später von einem Unbekannten angeschrieben wurde, der angab, ein Geschenk für sie gekauft zu haben, ließ sich die 55-Jährige, offenbar ohne misstrauisch zu werden, auf die Masche ein. Um das Geschenk zu erhalten, überwies sie gutgläubig einen geforderten vierstelligen Euro-Betrag. Das versprochene Geschenk erhielt sie wiederum nicht. Nun ermittelt die Polizei wegen des Betrugs. Informationen und Hinweise rund um die Betrugsmasche "Love-Scamming" finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ .

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell