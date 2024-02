POL-D: Innenstadt - Polizei Düsseldorf - Bürgertelefon zum Rosenmontagszug geschaltet

Düsseldorf (ots) - "Wat et nit all jöwt" - Einladung zur Karnevalspressekonferenz - Bilanz Altweiber, Ausblick auf das Karnevalswochenende und den Rosenmontag Über den bisherigen Verlauf des Straßenkarnevals an Altweiber und den Einsatz am kommenden Wochenende sowie am Rosenmontag möchten Sie die Polizeipräsidentin Miriam Brauns und der Polizeiführer, ...

mehr