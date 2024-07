Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener auf E-Scooter zeigt Überfall an

Nach einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitagmorgen gegen 2 Uhr im Bereich des Romanshorner Platzes und der Unterführung zum Buchhornplatz ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Polizisten stoppten einen Mann, der mit weit über 2 Promille auf einem E-Scooter unterwegs war. Im Gespräch mit den Beamten gab er an, dass er kurz vor der Kontrolle von Unbekannten erpresst worden sei. Zwei durchtrainierte Männer hätten den Mann zur Herausgabe von Geld aufgefordert und mit Schlägen gedroht. Vermeintliche Tatverdächtige konnten im näheren Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Der 38-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Im Zusammenhang mit dem Überfall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung aufgenommen. Hinweise von Personen, die gegen 2 Uhr auf eine Auseinandersetzung aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Schrott-Fahrzeug in Brand

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr ist auf einem Firmengelände in der Lindauer Straße ein Schrott-Pkw in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie es zum Feuer im Inneren des Fahrzeugs kommen konnte, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen schließen eine Sachbeschädigung durch Brandlegung nicht aus. Der Sachschaden dürfte im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich liegen.

Friedrichshafen

Missglücktes Parkmanöver - Zeugen gesucht

Am Dienstag zwischen 11 Uhr und 15 Uhr hat ein unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz der Messehalle A7 ein dort parkendes Auto beim Rangieren beschädigt und machte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern, aus dem Staub. Der vermutlich beim Ein- oder Ausparken entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Im Parkhaus Altstadt in der Eckenerstraße hat ein unbekannter Fahrer am Dienstag zwischen 8.45 Uhr und 19.15 Uhr ein dort parkendes Auto beschädigt. Der Sachschaden, der mutmaßlich bei einem Parkrempler entstanden ist, wird dabei auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Roter Anhänger gestohlen

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr einen älteren roten Anhänger gestohlen, der ohne Kennzeichen am Fahrbahnrand der Albrechtstraße abgestellt war. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Vandale zerkratzt Autotür

Ein Vandale hat am Mittwochabend ein in der Schillerstraße geparktes Auto offenbar mutwillig beschädigt. Durch Zerkratzen der Beifahrertür richtete der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro an. Personen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 20 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Spendensammlerin attackiert - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 17.20 Uhr in der Hopfenstraße in Pfingstweid eine Spenden-Sammlerin attackiert. Die 19-Jährige war im Rahmen eines Ferienjobs für einen Rettungsdienst unterwegs und sammelte Spenden für die Unfall-Hilfe. Ein Passant zeigte seinen persönlichen Unmut über die Aktion, ging die junge Frau zunächst verbal an und soll sie im weiteren Verlauf auch mit einem Schlag ins Gesicht attackiert haben. Erst als ein Pkw vorbeifuhr, ließ der Täter von der Uniformträgerin ab und flüchtete in Richtung Tettnanger Straße. Der Unbekannte wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 175cm groß und schlank beschrieben. Er trug dunkle Kleidung, hatte dunkle kurze lockige Haare, einen etwas dunkleren Hauttyp und sprach schwäbischen Dialekt. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen oder Personen, die sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Überlingen

Betrunkene Pedelec-Fahrer gestoppt

Mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein Ehepaar rechnen, das am Mittwochabend gegen 18 Uhr im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert worden ist. Die Polizisten wurden auf Fahrauffälligkeiten der Pedelec-Fahrer aufmerksam, woraufhin der Mann nur sehr zögerlich stoppte. In der Kontrolle rochen die Beamten dann deutlichen Atemalkohol. Den Atemalkoholwert des 55 Jahre alten Mannes, der bei etwas mehr als 2,1 Promille lag, übertraf die 53-jährige Frau, die über 2,6 Promille pustete. Die beiden uneinsichtigen und aufbrausenden Verkehrssünder durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Sie mussten in einer Klinik jeweils eine Blutprobe abgeben. Auf beide kommt nun eine Strafanzeige zu.

Uhldingen-Mühlhofen

Fahrer touchiert Geländer und flüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen ein Geländer am Fahrbahnrand der Bergstraße touchiert und ist danach weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der für die Gemeinde entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Straßenbauarbeiter von Pkw überrollt und schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 8.15 Uhr hat sich an der Einmündung der Bergstraße zur Meersburger Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 61 Jahre alte Volvo-Fahrerin bog im dortigen Baustellenbereich von der Bergstraße nach links in die Meersburger Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Straßenbaumitarbeiter, der auf der Fahrbahn mit Fahrbahnmarkierungsarbeiten beschäftigt war. Der 54-Jährige wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge vom Wagen überrollt und schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sachschaden entstand nicht. Die Ermittlungen, die klären sollen, wie es zum Unfall kommen konnte, dauern aktuell noch an.

