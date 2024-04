Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unbekannter Täter gibt sich als Aufkäufer von Büchern aus - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Hameln (ots)

Am Donnerstag (11.04.2024) verschaffte sich ein männlicher Täter gegen 13:30 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 77-jährigen Hamelnerin. Die männliche Person klingelte zunächst an der Wohnungstür in der Schlachthofstraße in Hameln und gab vor, auf der Suche nach älteren Büchern zu sein. Die Hamelnerin begab sich in den Keller, um nach möglichen Kisten zur Aufbewahrung der Bücher zuschauen. In der Zeit der Abwesenheit durchsuchte der männliche Täter die Räumlichkeiten der 77-Jährigen und entwendete Bargeld und Schmuck in Höhe eines vierstelligen Wertbereiches. Anschließend verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Der männliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden: circa 45-50 Jahre alt, circa 160 cm groß, kräftige Statur, dunkle, kurze Haare, Dreitagebart. Die Person habe ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und hochdeutsch gesprochen. Er sei schwarz bekleidet gewesen und habe eine schwarze Basecap mit einem roten Schriftzug getragen. Die Polizei Hameln, bitte Personen die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

