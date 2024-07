Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bergatreute (Landkreis Ravensburg)

Dachwohnung brennt aus

In einem Mehrfamilienhaus in der Ravensburger Straße ist am Mittwoch kurz nach 17 Uhr in einer Wohnung aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Dachwohnung brannte in der Folge komplett aus. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen und musste unter anderem das Dach öffnen, um an Glutnester zu gelangen. Drei Bewohner erlitten beim Verlassen des Wohnhauses eine leichte Rauchgasvergiftung und kamen vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten, die noch bis in die Nacht hinein andauern, ist die Ravensburger Straße komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell