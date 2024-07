Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen-Laiz

Gekenterte Kanufahrer gerettet

Im Rahmen eines Schulausflugs ist am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein mit vier Achtklässlern besetztes Kanu auf Höhe der Kanurutsche beim Kraftwerk Laiz gekentert. Während drei der Jugendlichen sich selbst an Land retten konnten, wurde ein 14-Jähriger, der sich in der Flussmitte an einem Pfeiler kurz vor dem Wehr festhielt, von der Feuerwehr mittels Boot an Land gebracht. Zwei der Beteiligten kamen mit einer leichten Unterkühlung vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Inzigkofen

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 50-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag kurz vor 12.30 Uhr auf der B 313 zwischen Inzigkofen und Vilsingen. Der Mann wollte nach links auf einen Radweg abbiegen und übersah beim Schulterblick mutmaßlich einen von hinten nahenden Skoda. Nachdem der 50-Jährige unvermittelt nach links zog, wich der 58-jährige Pkw-Lenker zwar noch auf die Gegenfahrspur aus, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Rennradfahrer in die Beifahrertür prallte und stürzte. Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 500 Euro.

Meßkirch

Mehrere Pkw beschädigt

Gleich mehrere geparkte Pkw hat ein bislang Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Meßkirch offenbar mutwillig beschädigt. In allen drei der Polizei bislang bekanntgewordenen Fällen wurden die Außenspiegel der Fahrzeuge, die in der Conradin-Kreutzer-Straße sowie in der Bahnhofstraße geparkt waren, durch einen Tritt oder Schlag beschädigt. In einem Fall konnten Zeugen den Tatverdächtigen beobachten, wie er mit dem Fuß gegen den rechten Seitenspiegel trat. Der Polizeiposten Meßkirch, dem bereits Hinweise zu dem möglichen Täter vorliegen, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet weitere Zeugen der Taten oder Personen, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden und die bislang noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet haben, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Herdwangen-Schönach

Traktorbrand

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr auf einem Feld nahe der Burgstraße ein Traktor in Brand geraten. Die 32-jährige Fahrzeugführerin bemerkte den Brand während der Arbeit und konnte das Gerät unverletzt verlassen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. An dem Traktor dürfte Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 15.000 Euro entstanden sein.

Pfullendorf

Unfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf und sucht Zeugen. Den Angaben eines 60-jährigen Ford-Lenkers zufolge sei dieser am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der L 194 von Ostrach in Richtung Pfullendorf gefahren, als ihm ein weißer Kastenwagen deutlich zu weit auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei. Durch den folgenden Spiegelstreifer wurde der Außenspiegel am Ford beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Danach habe der Kastenwagen in einiger Entfernung zwar kurz angehalten, sei aber weitergefahren, noch bevor der 60-Jährige wenden und hinzukommen konnte. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des anderen Unfallbeteiligten geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Hohentengen

Katzenbrunnen brennt

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstagvormittag in einer Wohnung in der Friedbachstraße ein batteriebetriebener Katzenbrunnen in Brand geraten. Durch einen auslösenden Rauchmelder wurde eine Nachbarin aufmerksam und alarmierte zunächst die ortsabwesende Eigentümerin, die einen Familienangehörigen zur Nachschau schickte. Dieser stellte ein komplett verrauchtes Erdgeschoss fest und verständigte die Feuerwehr, die aber nicht mehr groß eingreifen musste. Der Mann wurde später vom Rettungsdienst wegen der eingeatmeten Rauchgase vorsorglich untersucht, blieb aber nach derzeitigem Stand unverletzt. Wie sich herausstellte, hatte der Katzenbrunnen in der Küche gebrannt und dabei auch das Küchenmobiliar leicht in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro an den Möbeln, zudem wird die Wohnung von dem Brandruß gereinigt werden müssen.

Bad Saulgau

Nach gefährlichem Überholmanöver Führerschein los

Seinen Führerschein noch vor Ort abgeben musste ein 55-jähriger Opel-Lenker, der am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr bei einem gefährlichen Überholmanöver auf der L 283 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann befuhr die Strecke von Streinbronnen kommend in Richtung Bad Saulgau und wollte trotz bestehenden Überholverbots einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW, dessen 63-jähriger Fahrer eine Vollbremsung einleiten und auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Gleichzeitig bremste der 55-Jährige und zog nach rechts, wo er mit dem Lkw kollidierte. Hierdurch entstand am Lkw sowie an dem Opel ein Gesamtsachschaden von rund 2.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun gegen den Opel-Lenker wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

