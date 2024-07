Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Oberteuringen

Schäferhund springt auf Fahrbahn

Tödlich verletzt wurde ein Hund Dienstagnacht gegen 22.45 Uhr in der Lupinenstraße, als er auf die Fahrbahn direkt vor den VW eines 56-Jährigen sprang. Da der deutsche Schäferhund eines 33-Jährigen offenbar nicht angeleint war und unvermittelt auf die Straße sprang, war es dem Autofahrer nicht möglich auszuweichen oder abzubremsen. Der Hund verstarb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Friedrichshafen

E-Scooter-Fahrer übersieht Radfahrerin

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 12-jährigen E-Scooter-Fahrer und einer 74-jährigen Radfahrerin kam es am Dienstagmittag an der Einfahrt zu einem Jugendzentrum in der Straße "Am Riedlewald". Offenbar hatte der 12-Jährige die Frau beim Einfahren in die Straße gegen 12.30 Uhr übersehen. Bei dem Unfall kamen beide zu Fall, verletzten sich aber glücklicherweise jeweils nur leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Wundversorgung und weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden fiel gering aus.

Markdorf

Tätliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem ein Jahr Jüngeren ist es am Dienstagabend kurz nach 20.30 Uhr am Bahnhof gekommen. Aus noch nicht geklärtem Grund habe Zeugenangaben zufolge dabei der Ältere auch mit einem Schlagstock auf den 16-Jährigen eingeschlagen, wodurch dieser mehrere Prellungen erlitt. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch ermittelt und im Rahmen der polizeilichen Fahndung später auch im Stadtgebiet angetroffen werden. Er gelangt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige.

Salem

Suchaktion am Schlosssee

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften hat am Dienstag am Schlosssee nach einer Person gesucht, die sich möglicherweise in Gesundheitsgefahr befand. Gegen 12.30 Uhr meldeten Augenzeugen, dass eine Person vom "Piratenschiff" gesprungen und nicht mehr aufgetaucht sei. Unter anderem waren Taucher, Drohnen und Wasserrettungshunde sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr, des DRK und der Wasserrettung im Einsatz. Die Absuche wurde gegen 15.30 Uhr erfolglos abgebrochen.

Salem

Vandale beschädigt Auto

Ein unbekannter Vandale hat am Dienstag auf dem Parkplatz eines Fußballvereins in der Schloßseeallee ein dort geparktes Auto offenbar mutwillig beschädigt. Durch Einritzen einer Beleidigung auf der Leiste zwischen Windschutzscheibe und Stoßstange entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die insbesondere zwischen 16 Uhr und 18 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell