Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Wohnmobil beschädigt

Gegen den Spiegel eines Wohnmobils ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag im Zeitraum zwischen 4.30 Uhr und 14.10 Uhr in der Schützenstraße geprallt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unbekannte weiter. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Autofahrer kommt von Straße ab

Von einer Leitplanke aufgefangen wurde der Wagen eines 22-Jährigen am frühen Mittwochmorgen in der Schlierer Straße. Der Mann verlor in einer scharfen Rechtskurve beim Abzweig der Holbeinstraße die Kontrolle über seinen Opel und fuhr geradeaus über den Gehweg in Richtung des Abhangs. Eine Leitplanke bremste den Pkw aus. Der 22-Jährige sowie sein Beifahrer wurden nicht verletzt. Der Sachschaden am Opel beträgt rund 4.000 Euro, zudem entstand an der Leitplanke und einem Verkehrsschild Schaden von weiteren 6.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Pkw.

Ravensburg

Katalysator aus Pkw gestohlen

Den Katalysator eines Opel Astra haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in der Sunthaimstraße entwendet. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang mit weiteren Taten im Raum Schussental in jüngster Zeit besteht. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Wangen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag in dem nur zwanzigminütigen Zeitraum zwischen 14.20 Uhr und 14.40 Uhr einen Pkw angefahren, der im Romano-Guardini-Weg abgestellt war. Der Fiat wurde dabei hinten links beschädigt, der Sachschaden beträgt knapp 1.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Fahrerflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts hat am Dienstag zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Dacia vorne links gestreift und Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei geht anhand der Spurenlage davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war. Hinweise zu dem Unfall sowie zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Argenbühl

Unbekannter legt Feuer in Kirche

In der St.-Benedikt-Kirche in Eisenharz hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag kurz nach 17 Uhr mutwillig ein Feuer gelegt. Ein zufällig anwesender Ehrenamtlicher der Kirche nahm gegen 17.30 Uhr Rauch aus dem Gebäude wahr und alarmierte die Feuerwehr. Die Wehrleute löschten die inzwischen offenen Flammen an Teilen des Kirchenmobiliars. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Personen, die am Dienstagnachmittag Verdächtiges im Bereich der Kirche wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg zu melden.

Leutkirch

Beim Ausparken Wagen beschädigt

Das Weite gesucht hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er am Donnerstag zwischen 17 und 21 Uhr einen BMW auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Haselburg anfahren hat. Der Schaden am BMW wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise.

Bad Wurzach

Fahrzeug touchiert und abgehauen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr einen Renault auf dessen rechter Seite touchiert, der auf einem Parkplatz in der Karl-Wilhelm-Heck-Straße abgestellt war. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell