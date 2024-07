Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 17.07.2024

Ravensburg (ots)

Mann wegen Verdachts des Drogenhandels in Haft

Ein 38 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich seit Freitag in Untersuchungshaft, nachdem die Polizei an seiner Wohnanschrift durch Zufall auf eine größere Menge Betäubungsmittel gestoßen ist. Die Beamten waren am Donnerstagabend wegen Streitigkeiten in die Wohnung des 38-Jährigen gerufen worden. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie dort auf eine Indoor-Cannabis-Plantage stießen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung fanden die Ermittler zudem Amphetamin sowie Utensilien zum Verkauf der Drogen. In der Wohnung befanden sich außerdem mehrere griffbereite Messer. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest und beschlagnahmten die Beweismittel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Tatverdächtige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge erließ. Seither befindet sich der 38-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

