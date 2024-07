Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gutenstein

Finanzieller Schaden durch Falschen Polizeibeamten

Der weit verbreiteten Betrugsmasche des "Falschen Polizeibeamten" ist am Montag zur Mittagszeit eine Seniorin in Gutenstein aufgesessen. Die Frau übergab in der irrigen Annahme, ihre Wertsachen bei der angeblichen Polizei vor Straftätern in Sicherheit zu bringen, einem Abholer Bargeld und Schmuck in noch nicht bekanntem Gesamtwert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Betrugs. Die Polizei weist abermals auf diese gängige Betrugsmasche hin, bei der die Opfer zunächst am Telefon psychisch unter Druck gesetzt und schließlich zur Herausgabe von Geld und Wertsachen gedrängt werden. Weitere Informationen dazu und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

Bad Saulgau

Pkw zerkratzt

Einen in der Schloßbergstraße abgestellten VW hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagvormittag beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte die Motorhaube und die gesamte linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Höhe des dadurch angerichteten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Körperverletzung

Offenbar aufgrund persönlicher Differenzen sind am Montagnachmittag zwei Arbeitskollegen in einem Ortsteil östlich von Bad Saulgau so heftig aneinandergeraten, dass dabei einer der Beteiligten verletzt wurde. Wie erst am Abend angezeigt wurde, soll im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung ein 20-Jähriger dabei seinen 41-jährigen Kontrahenten gegen 15.30 Uhr in der Wohnung des Älteren mit der Faust und mit der Holzplatte eines Tischs gegen den Kopf geschlagen haben. Hierdurch erlitt der 41-Jährige leichte Verletzungen, die abends vom Rettungsdienst in Augenschein genommen wurden. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Jettkofen

Nach Motorradsturz leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich die 16-jährige Lenkerin eines Kleinkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Jettkofer Straße zugezogen. Eigenen Angaben zufolge habe zuvor in Höhe des Betonwerks das Hinterrad am Motorrad blockiert, woraufhin die Jugendliche mit der Leitplanke kollidierte, dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Mengen

Zweifelhaften Handwerkern aufgesessen

Zweifelhaften Handwerkern ist eine 55-jährige Frau Ende vergangener Woche in Mengen aufgesessen. Die angeblichen Fassadenbauer hatten der Frau weisgemacht, bereits in der Vergangenheit für einen verstorbenen Angehörigen gearbeitet zu haben, und eine Renovierung der Hausfassade angeboten. Nachdem die Frau unter dem Eindruck des Geschehens schließlich zugestimmt hatte, führten die Personen teils laienhafte Arbeiten an dem Haus durch und stellten dazu eine völlig überzogene Geldforderung für den Arbeitslohn. Gegen die ausländischen Tatverdächtigen ermittelt nun der Polizeiposten Mengen wegen des Verdachts des Betrugs. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor übereilten Haustürgeschäften, die oft in betrügerischer Absicht angeboten werden. Informationen zu den Maschen und Tipps und wie Sie sich vor finanziellem Schaden schützen können, finden sich im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/. Sollten Sie selbst Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, wenden Sie sich an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle und zeigen Sie die Straftat an.

Pfullendorf

Glasscheibe an Busbahnhof beschädigt

Ein unbekannter Täter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes die Glasscheibe eines Wartehauses sowie eine Fahrplantafel am Busbahnhof in der Franz-Xaver-Heilig-Straße beschädigt. Mutmaßlich durch einen Schlag gegen das Glas entstand darin ein Sprung, die Fahrplantafel wurde massiv verbogen. Insgesamt dürfte so ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden sein. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

