Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a. k. M.

Motorradsturz

Mit schweren Verletzungen ist ein 58-jähriger Motorradfahrer nach einem Sturz auf der L 453 am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Mann hatte die Strecke von Frohnstetten in Richtung Kaiseringen befahren und stürzte aus bislang nicht bekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung in einer Rechtskurve. Danach rutschte er links der Fahrbahn etwa 30 Meter einen Abhang hinunter. An seinem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Ostrach

Diebe in Wohnhaus überrascht

In einem Ortsteil nördlich von Ostrach hat am Samstagabend ein 72-jähriger Mann offenbar Diebe in seinem Wohnhaus überrascht. Der Geschädigte wurde gegen 20.30 Uhr in seinem Schlafzimmer plötzlich von einer unbekannten Frau geweckt, die vorgab, sich für den Kauf eines Fahrzeuges des Mannes zu interessieren. Nachdem der Mann aufgestanden war, stellte er in seinem Haus noch eine weitere Frau und zwei Männer fest, die augenscheinlich bereits diverse Räume durchsucht und auch Bier des 72-Jährigen getrunken hatten. Nachdem der Mann zusammen mit den Fremden das Haus verlassen und das angeblich interessante Fahrzeug in Augenschein genommen hatte, verließen die Unbekannten die Örtlichkeit. Später stellte der Geschädigte das Fehlen eines geringen Bargeldbetrags fest. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet Personen, denen das Quartett ebenfalls aufgefallen ist oder die möglicherweise eine ähnliche Begegnung hatten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Nach Verkehrsunfällen Widerstand geleistet

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 41-jähriger Mann, der am Samstagnachmittag in Ostrach erst zwei Unfälle verursacht und später Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet hat. Der Mann kam zunächst gegen 15.15 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Tafertsweiler und Jettkofen mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und durchfuhr ein Weizenfeld. Danach fuhr er, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Jettkofen in die Einharter Straße und kam dort erneut von der Fahrbahn ab. Dort prallte er schließlich gegen einen Baum. Insgesamt dürfte bei den Unfällen ein Gesamtsachschaden von rund 8.500 Euro entstanden sein. Nachdem er den Unfallort fußläufig verlassen hatte, entwendete der 41-Jährige in einem nahegelegenen Garten zunächst eine Harke und einen Schraubendreher und schlug schließlich die Hintertüre zu einer Gaststätte ein. Im Flur konnte der Mann von der Wirtin bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife in ein Gespräch verwickelt werden. Im Zuge der folgenden Ingewahrsamnahme wehrte sich der 41-Jährige heftig gegen seine Fesselung und musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Hierdurch wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde aufgrund seines Ausnahmezustands schließlich in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Mengen

Zeugen nach gefährlichem Fahrverhalten gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Mengen zu einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker, der am Sonntagabend zunächst durch seine Fahrweise aufgefallen ist und später eine Person leicht verletzt hat. Der Seat-Fahrer war beobachtet worden, wie er mit hoher Geschwindigkeit die Lindenstraße befuhr, und von Passanten beim Überqueren der Hauptstraße darauf angesprochen worden. Nach einem kurzen Streitgespräch sei der Pkw-Lenker weitergefahren und habe nach dem Rathaus links in den dortigen Rathausplatz einbiegen wollen. Hier wurde er erneut von mehreren Gästen einer dort stattfindenden Veranstaltung gestoppt. Ein Feuerwehrmann versuchte daraufhin, eine Weiterfahrt durch das Abziehen des Zündschlüssels durch das geöffnete Fahrerfenster zu verhindern. Der Unbekannte beschleunigte jedoch abermals und schleifte den Helfer einige Meter weit mit, wodurch sich dieser an einer Hauswand leichte Verletzungen zuzog und vom Pkw ablassen musste. Der Seat prallte nach mehreren Metern gegen zwei abgestellte Fahrräder, wodurch diese auf die Motorhaube geschleudert und beschädigt wurden. Danach fuhr der Unbekannte davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte lediglich das verlassene Fahrzeug im Ortsgebiet aufgefunden werden. Es muss angenommen werden, dass der Fahrer zur Tatzeit möglicherweise unter Alkoholeinwirkung stand. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer, gegen den unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt wird, dauern an. Die Polizei bittet nun insbesondere Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können oder durch dessen Fahrweise ebenfalls gefährdet wurden, sich unter Tel. 07572/5071 beim Polizeiposten Mengen zu melden.

Bad Saulgau

Unfall unter Alkoholeinwirkung fordert einen Leichtverletzten und hohen Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall am späten Sonntagabend in der Kaiserstraße ist eine Person leicht verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden. Der 33-jährige Fahrer eines Renault fuhr gegen 21.45 Uhr mutmaßlich bei Rotlicht und mit überhöhter Geschwindigkeit von der Kaiserstraße in die Buchauer Straße ein und kollidierte im Kreuzungsbereich wuchtig mit dem ordnungsgemäß auf der Buchauer Straße in Richtung Bahnhof fahrenden Audi eines 32-Jährigen. Hierdurch wurde der Audi abgewiesen und prallte gegen einen Ampelmasten. Durch die Kollision wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 65.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 33-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 2,2 Promille. Der Unfallverursacher musste sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

