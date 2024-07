Polizeipräsidium Ravensburg

Salem-Mimmenhausen

Leichtkraftfahzeug ringsherum zerkratzt

In der Schloßallee Salem Mimmenhausen wurde am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr ein kleines Elektroauto durch Kratzer verwüstet, als dieses dort geparkt war. Dabei wurde ein Sachschaden von nahezu 3.000 Euro verursacht. Als der geschädigte Fahrzeugeigner sein leichtes vierrädriges Kraftfahrzeug, auch genannt Mopedauto, der Marke Opel dort für nur circa eine Stunde geparkt hatte, musste er bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug feststellen, dass die Kunststoffoberfläche ringsherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Das Polizeirevier Überlingen bittet Zeugen sich mit sachdienlichen Hinweisen telefonisch unter Tel. 07551 80-0 zu melden.

Kressbronn am Bodensee

Betrunkenes Pärchen, wird beim Versuch an Marihuana zu gelangen, körperlich angegangen

Vermutlich in deutlich betrunkenem Zustand pöbelten ein 36-jähriger mit seiner 38-jährigen Lebensgefährtin vor einem Einkaufsmarkt in der Argenstraße in Kressbronn mehrere Personen an, was die Insassen eines Pkw derart störte, dass ein bislang unbekannter Insasse des Fahrzeugs der Dame mehrere Ohrfeigen erteilte. Wie durch mehrere Zeugen bekannt wurde, belästigte das Pärchen am Samstag um kurz nach 20.00 Uhr wohl mehrere Kunden des Einkaufsmarktes. Als ein weißer Mercedes auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes einfuhr, schlug die später geschädigte Dame mutmaßlich gegen eine Scheibe des Pkw. Daraufhin stiegen insgesamt 4 Insassen des Fahrzeugs aus und schlugen unvermittelt auf die Geschädigte ein. Danach verließ der Pkw samt seinen Insassen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der stark angetrunkene Lebensgefährte der Geschädigten gab gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten an, dass sie nicht gepöbelt hätten. Vielmehr wollten sie lediglich an Marihuana gelangen und befragten daher angeblich mehrere Passanten danach. Nach bisherigem Sachstand wurde die Dame durch die Ohrfeigen nicht verletzt. Zeugen zu der Tat und insbesondere zu dem weißen Mercedes sowie dessen bislang unbekanntem Kennzeichen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701-3104 zu melden.

