Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in Refrather Eiscafé

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Vormittag (11.07.) bemerkte der Besitzer eines Eiscafés in Refrath, dass Unbekannte offenbar versucht haben, in seinen Laden einzubrechen.

An einem schmalen Kippfenster mit Glasbaustein-Element konnten Hebelspuren aufgefunden werden, die drei Tage zuvor (08.07.) noch nicht da gewesen sein sollen. Wegen guter Sicherung gelangten die Täter nicht in das Geschäft in der Straße Vürfelser Kaule und machten keine Beute. Der Sachschaden am Fenster wurde auf circa 400 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu diesem versuchten Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell