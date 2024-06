Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240617 - 0628 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Erfolgreiche Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots)

(yi) Dank der Präsenzmaßnahmen der Polizei im Bahnhofsviertel konnten am Sonntag, den 16. Juni 2024, und in den frühen Morgenstunden des Montags, den 17. Juni 2024, fünf Personen unmittelbar nach der Begehung verschiedener Straftaten festgenommen werden.

Gegen 10:15 Uhr sprachen drei Tatverdächtige den 29-jährigen Geschädigten auf der Elbestraße an. Im Verlauf des Gespräches tanzten sie diesen an. Währenddessen entnahm einer der Personengruppe das Handy des Geschädigten aus dessen Hosentasche. Anschließend flüchteten die Diebe gemeinsam in Richtung Taunusstraße. Zwei der drei Tatverdächtigen im Alter von 18 und 23 Jahren nahmen die Beamten anschließend fest und brachten diese in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung. Nach dem Flüchtigen, welcher als männliche, ca. 170cm große Person mit blauer Jacke, blaue Jeans, schwarzer Kappe und weißen Schuhen beschrieben wird, fahndet die Polizei und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 069 755 10400 bei dem 4. Polizeirevier oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Am späten Abend, gegen 22:30 Uhr, griffen die Beamten schnell ein, als ein 41-jähriger Mann im Bahnhofsviertel von einem Unbekannten aufgefordert wurde, keine Videoaufnahmen zu machen, und ihm anschließend das Handy entrissen wurde. Nachdem das Opfer sein Handy zurückerobert hatte und flüchten wollte, wurde es von einem dritten Täter geschlagen. Der Angreifer flüchtete in ein nahegelegenes Hotel. Ein 37-jähriger Verdächtiger konnte durch die sofortige Reaktion einer Polizeistreife festgenommen werden.

In den Morgenstunden des 17. Juni 2024 gegen 02:45 Uhr tanzte ein 22-jähriger Mann einen offensichtlich stark alkoholisierten 32-jährigen Fußballfan am Hauptbahnhof an und zog dessen Smartphone und Geldbörse aus seiner Tasche. Der Komplize des "Antänzers", ein 15-Jähriger, schirmte die Tat ab. Zivile Polizeikräfte beobachteten das Geschehen und nahmen das Duo fest. Das Diebesgut fanden die Beamten bei dem "Antänzer" auf und stellten dieses sicher. Weiter brachten die Ordnungshüter die beiden Tatverdächtigen in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell