POL-F: 240617 - 0627 Frankfurt - Dornbusch: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr.- 0625 vom 17. Juni 2024 - Vermisster zurück

Frankfurt (ots) - Seit Freitag (14.06.2024), 11:46 Uhr, wird der 73-jährige Tomasi W. aus Eckenheim vermisst. Der an Demenz erkrankte, ca. 75 kg schwere und 170 cm große Mann wird aus dem Altenpflegeheim Haus "Curanum" in der Friedberger Landstraße in 60389 Frankfurt am Main vermisst. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein graues T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Er hat einen längeren grauen ...

