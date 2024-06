POL-F: 240616 - 0624 Frankfurt: zwei queerfeindliche Angriffe am Wochenende

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Samstagvormittag (15. Juni 2024) nahmen Polizeibeamte einen Mann fest, der zuvor volksverhetzende Parolen in einer Bahn skandiert haben soll. Der 53-jährige Tatverdächtige stieg an der Haltestelle "Römer" in die Straßenbahnlinie 11 in Richtung Fechenheim. Im Laufe der Fahrt ...

mehr