POL-F: 240616 - 0623 Frankfurt - Ostend: Mann skandiert volksverhetzende Parolen in der Straßenbahn - Festnahme

Frankfurt (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Am gestrigen Abend (14. Juni 2024) kam ein 31-jähriger Mann aus Frankfurt am Main in Unterliederbach im Zuge einer Auseinandersetzung mehrerer Personen ums Leben. Ein 30-jähriger ...

mehr