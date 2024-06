POL-F: 240615 - 0620 EM2024-Auftakt in Hessen: Polizei im Einsatz

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Das Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft der Herren, UEFA Euro 2024, stieß am heutigen Abend auch in Hessen auf reges Interesse.

In Frankfurt verzeichnete die eigens eingerichtete Fan Zone am Main ab dem frühen Abend starken Zulauf. Bereits zum Anpfiff war sie nahezu vollends mit Besucherinnen und Besuchern gefüllt, sodass der Veranstalter den weiteren Zugang zum Public-Viewing-Bereich der Fan Zone bereits vor Spielbeginn beschränkte.

Vor allem rund um die Großleinwände kam es in der Folge zu teils starkem Gedränge, insbesondere an den am Mainufer errichteten Geländer. Einsatzboote von DLRG und Wasserschutzpolizei halfen dabei, vereinzelt Personen aus besonders eng gedrängten Bereichen am östlichen Ende der Fan Zone herauszubringen. Über den Tag verteilt besuchten deutlich mehr als 30.000 Personen die gesamte Fan Zone.

Nach Durchsagen des Veranstalters und der Polizei mit Hinweisen zur gegenseitigen Rücksichtnahme und dem Appell, den Druck auf die Geländer in Richtung Main zu reduzieren, entspannte sich die Lage zur zweiten Halbzeit merklich.

Der EM Auftakt war insgesamt geprägt von friedlicher Fankultur und feiernden Menschen, sodass sich nur wenige Anlässe für ein polizeiliches Einschreiten ergaben.

Nach vereinzeltem Zünden von Pyrotechnik im Public-Viewing-Bereich wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Ein mutmaßlicher Taschendieb im Bereich der Fan Zone konnte noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden.

Auch die weiteren Public Viewing Veranstaltungen in Hessen, von denen Kassel mit rund 2.700 Besucherinnen und Besuchern nach Frankfurt die zweitgrößte war, verliefen friedlich und aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

