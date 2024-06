Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240613 - 0618 Frankfurt - Sossenheim: Erfolgreiche Suche nach gestohlenem E-Bike - Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamten gelang es am gestrigen Mittwochabend ein am selben Tag entwendetes Pedelec (E-Bike) an seinen Besitzer zu übergeben, dieser half den Beamten tatkräftig bei der Suche.

Gegen 17:30 Uhr erhielten die Polizisten die Nachricht, dass der 33-jährige Geschädigte, dessen Pedelec am selben Morgen geklaut wurde, sein Rad im Flurscheideweg in Frankfurt Sossenheim geortet habe. Dies war möglich, weil er vor einiger Zeit einen Apple Air Tag an seinem Rad montiert hatte.

Die Beamten machten sich zusammen mit dem Geschädigten auf den Weg und dieser konnte das Signal seines Rades zielgerichtet einer Wohnung zuweisen.

Nachdem die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss über das Amtsgericht erwirkt hatten, durchsuchten sie gegen 18:50 Uhr die betreffende Wohnung. Sie fanden sowohl das Rad des Geschädigten, als auch ein zweites mutmaßlich gestohlenes Pedelec.

Der 47-jährige Tatverdächtige, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in seiner Wohnung befand und zuvor den Polizeibeamten nicht geöffnet hatte, muss sich jetzt wegen des besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell