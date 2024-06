Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240613 - 0616 Frankfurt - Offenbach Fahrzeugbrand mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(ha/gae) Am Mittwochabend (12. Juni 2024) geriet ein Fahrzeug auf der Bundesautobahn 661 Richtung Oberursel, Anschlussstelle Kaiserlei in einen Vollbrand.

Der 28-jährige Fahrzeugführer eines Opel Vectras fuhr nach aktuellen Erkenntnissen gegen 18:00 Uhr auf der Bundesautobahn 661 in Richtung Oberursel. In Höhe der Anschlussstelle Kaiserlei bemerkte der Fahrer Rauch und Feuer im Bereich des Motorraums seines Fahrzeugs. Bei Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand, Personen wurden nicht verletzt.

Durch den Brand wurde auch der Fahrbahnbelag beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen, der den Brand verursacht hat. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

