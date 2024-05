LPI-NDH: Polizei bittet zur allgemeinen Verkehrskontrolle

Nordhausen (ots) - Gegen 21:45 Uhr am Samstag kommen Feuerwehr und Polizei erneut in Bleicherode aufgrund eines Brandes zum Einsatz. Im Heerweg im Bereich des Sportplatzes wurde ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Entstehungsbrand noch rechtzeitig löschen. Dennoch entstand am Container und an den Aktkleider Sachschaden in Höhe von 1000,-EUR. Die Polizei in Nordhausen bitte um ...

mehr