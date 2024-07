PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 13.07.2024 aus dem Landkreis Ravensburg.

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Frau wird von Flasche am Kopf getroffen Am Samstagabend hielt sich eine 50-jährige Frau auf dem Seehasenfest in einem Weinzelt auf. Vom Eingang her wurde eine Flasche geworfen, die sie am Kopf traf. Die Frau zog sich eine Platzwunde an der Stirn zu und musste in einem Klinikum behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Flaschenwerfer dauern an. Friedrichshafen Auto ...

mehr