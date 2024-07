Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Frickingen

Katzen offenbar ausgesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Die Abteilung Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg bittet um Hinweise zum Halter von vier Katzen, die offenbar am Dienstag, den 2. Juli gegen 11 bis 13 Uhr an der Bushaltestelle Frickingen / Bruckfelden ausgesetzt wurden. Passanten hatten eine blau-graue Tiertransportbox mit Absperrband umwickelt entdeckt, in der sich eine weiß getigerte Katze mit drei Katzenwelpen befunden haben. Die Tiere wurden in ein Tierheim gebracht, zwei der kleinen Kätzchen sind ebenfalls getigert. Hinweise zum Halter oder der Halterin nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-0 entgegen.

Friedrichshafen / Oberteuringen

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen haben zwei Auto-, drei Rad- und ein E-Scooter-Fahrer am Donnerstagabend sowie in den frühen Morgenstunden des Freitags. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen stoppten die Verkehrsteilnehmer, die am Steuer ihres Wagens mit Alkoholwerten zwischen 0,6 und 1,9 Promille unterwegs waren, sowie auf dem E-Scooter oder Rad zwischen 2,2 und 2,7 Promille pusteten. Während den Autofahrer mit etwa 0,6 Promille ein Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot erwartet, kommt auf die übrigen Betroffenen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Sie mussten in einem Krankenhaus jeweils eine Blutprobe abgeben.

Friedrichshafen

Uneinsichtige landen in Polizeigewahrsam

Weil sie trotz mehrfacher Anweisung einen polizeilichen Platzverweis missachteten, hat der Donnerstagabend für zwei 34 und 38 Jahre alte Männer in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier geendet. Der offensichtlich stark alkoholisierte 34-Jährige fiel zuvor negativ auf, als er am Stadtbahnhof mit einen 68-Jährigen in Streit geraten war und diesen mehrfach beleidigt hatte. Als sich der 34-Jährige gegenüber der hinzugerufenen Polizei zunehmen aggressiv verhielt und keinerlei Anstalten machte, die Anweisungen zu befolgen, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie die Kosten des Zellenaufenthalts zu. Der 38-Jährige pöbelte an einer Tankstelle in der Paulinenstraße wahllos Passanten an und zeigte sich aggressiv. Auch er missachtete den ihm gegenüber ausgesprochenen Platzverweis, weshalb ihn dasselbe Schicksal wie den 34-Jährigen ereilte.

Friedrichshafen

Frau gerät in Rage

Mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung muss eine 32-Jährige rechnen, die am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr auf dem Festgelände in der Seestraße in Rage geraten ist. Die Frau geriet zunächst vor noch unklarem Hintergrund mit ihrem Partner aneinander und schlug diesem dabei ins Gesicht. Anschließend randalierte die 32-Jährige im Kassenhäuschen eines Fahrgeschäfts, schlug offensichtlich einer weiteren Person ins Gesicht und versprühte Pfefferspray. Die erheblich Alkoholisierte wurde in Gewahrsam genommen.

Kressbronn am Bodensee

Unfallflucht

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Mittwochabend an einem geparkten Honda in der Hauptstraße verursacht hat. Zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr streifte der Verkehrsteilnehmer den geparkten Wagen auf der Beifahrerseite und fuhr anschließend davon. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich dabei nicht. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen, das wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Tettnang

Garagenanbau gerät in Brand

Zum Brand eines Garagenanbaus sind am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr die örtliche Feuerwehr und Polizei in die Prinz-Eugen-Straße ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand auf einen technischen Defekt an einem Kühlschrank, der sich in dem Anbau befunden hatte, zurückzuführen sein. Die Feuerwehr löschte das Feuer, bei dem Sachschaden von schätzungsweise rund 30.000 Euro entstanden ist. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell