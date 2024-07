Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher unterwegs

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Vereinsheim in der Brühlstraße eingebrochen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Tür gelangten die Unbekannten in das Gebäude und entwendeten dort Elektronikgeräte sowie einen geringen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Baienfurt

Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 18.20 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Weingarten Zeugen. Ein 18 Jahre alter VW-Lenker fuhr eigenen Angaben zufolge bei Grün über die Ampel auf Höhe der Weingarter Straße in Fahrtrichtung Weingarten. Eine 45-jährige Kia-Fahrerin wollte von der Weingarter Straße nach links ebenfalls in Richtung Weingarten einbiegen und sah eigenen Angaben zufolge, dass die Leichtzeichenanlage in der Ravensburger Straße auf Rot geschaltet war. Da sie davon ausging, dass kein Verkehr kommt, fuhr sie ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wobei Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der beiden Beteiligten bittet das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Baindt

Schulbus rollt los - ein leicht Verletzter

Weil er offenbar vergessen hatte, auf der abschüssigen Straße "Schönblick" die Handbremse seines VW Kombi anzuziehen, ist ein 66-Jähriger am Donnerstag gegen 7.30 Uhr leicht verletzt worden. Der Senior war mit dem VW unterwegs, um Schüler aufzunehmen. Als er sich außerhalb des Wagens befand und bemerkte, dass das Fahrzeug ins Rollen geriet, versuchte er, dieses zu stoppen. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Der VW rollte indes das Gefälle rückwärts hinunter und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Die im VW befindlichen Kinder blieben unverletzt. Der 66-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der VW, an dessen Unterboden Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand, wurde vom Abschleppdienst geborgen.

Wangen

Diesel gestohlen

Unbekannte haben am Mittwoch kurz vor Mitternacht auf einem Firmengelände in Grub-Neuravensburg rund 100 Liter Diesel aus zwei Sattelaufliegern gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Personen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Fahrzeug touchiert - Unfallflucht

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 5.40 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Klinikums Am Engelberg verursacht hat. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten BMW an der Fahrerseite. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Verursacher weg. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 an das Polizeirevier Wangen zu wenden.

Argenbühl

Spiegel streifen sich - Fahrer haut ab

Nach einem Spiegelstreifer am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der L 265 zwischen Ried und Kreuzbühl ist der Unfallverursacher einfach weitergefahren. Der Unbekannte war mit einem weißen Transportfahrzeug in Richtung Kißlegg unterwegs, als er auf Höhe der Kuppe bei Kreuzbühl auf die Gegenfahrbahn gekommen sein soll. Dort streifte er den VW Crafter eines entgegenkommenden 64-Jährigen. Ohne anzuhalten fuhr der Unbekannte nach der Kollision weiter. Der Sachschaden am Crafter wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 an den Polizeiposten Isny zu wenden.

Isny

Geparkten Wagen angefahren und das Weite gesucht

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei, nachdem am Mittwoch in der Eberzstraße ein Renault Megane angefahren wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte den Wagen zwischen 7 Uhr und 11.30 Uhr vorne links und fuhr im Anschluss weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.

Isny

Unbekannter bezahlt mit Falschgeld

Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt wegen Inverkehrbringens von Falschgeld und bittet nach einem Vorfall vom 27.06.2024 um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Täter bezahlte gegen 19.15 Uhr in einem Discounter in der Maierhöfener Straße mit einem gefälschten Geldschein. Der Täter wird als Ende 20/Anfang 30 Jahre alt, rund 180 bis 185 cm groß, mit korpulenter Statur und mit blondem kurzen Haar mit Geheimratsecken beschrieben. Zur Tatzeit trug der Mann ein gelbes T-Shirt und eine Sonnenbrille. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell