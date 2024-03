Geldern-Kapellen (ots) - Am Samstag 09.03.2024 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 09:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Langen Straße in Geldern-Kapellen. Unbekannte Täter hatten sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zum Ladenlokal verschafft und einige Elektrogeräte sowie die Ladenkasse mit einem unbekannten Bargeldbetrag entwendet. Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250 ...

mehr